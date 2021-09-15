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Манчестер Юнайтед 1
14 сентября 19:45
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14 сентября 22:00
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14 сентября 22:00
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Зенит 0
14 сентября 22:00
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Вольфсбург 0
14 сентября 22:00
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Боруссия Д --
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Шериф --
Шахтер --
15 сентября 22:00
Ливерпуль --
Милан --
15 сентября 22:00
Интер --
Реал --
15 сентября 22:00
Спортинг --
Аякс --
15 сентября 22:00
Атлетико --
Порту --
15 сентября 22:00
Манчестер Сити --
Лейпциг --
15 сентября 22:00
Брюгге --
ПСЖ --
28 сентября 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 сентября 19:45
Шахтер --
Интер --
28 сентября 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сити --
28 сентября 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 сентября 22:00
Порту --
Ливерпуль --
28 сентября 22:00
Милан --
Атлетико --
28 сентября 22:00
Боруссия Д --
Спортинг --
28 сентября 22:00
Реал --
Шериф --
15 сентября 00:00
Минай --
Колос --
17 сентября 19:30
Десна --
Рух --
18 сентября 00:00
Динамо --
Александрия --
18 сентября 00:00
Львов --
Металлист 1925 --
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Днепр-1 --
Верес --
18 сентября 00:00
Ворскла --
Минай --
18 сентября 00:00
Ингулец --
Колос --
18 сентября 00:00
Заря --
Черноморец --
18 сентября 00:00
Мариуполь --
Шахтер --
25 сентября 00:00
Рух --
Динамо --
25 сентября 00:00
Шахтер --
Верес --
25 сентября 00:00
Днепр-1 --
Заря --
25 сентября 00:00
Колос --
Ворскла --
25 сентября 00:00
Десна --
Металлист 1925 --
25 сентября 00:00
Минай --
Львов --
25 сентября 00:00
Александрия --
Мариуполь --
25 сентября 00:00
Черноморец --
Ингулец --
22 сентября 21:00
Шахтер --
Динамо --
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Это не Шапаренко: назван лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакции Спорт
15 сентября, 09:12
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Самую высокую оценку за ничейный поединок Лиги чемпионов с лиссабонцами на Олимпийском у киевлян получил вратарь Денис Бойко
Бойко - лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой
Бойко - лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой / Фото: Getty Images

Аналитики WhoScored назвали Дениса Бойко лучшим игроком Динамо в матче с Бенфикой 0:0, выставив ему 7,6 балла – из 10 возможных.

Отметим, что Бойко несколько раз спас Динамо от пропущенного гола, в частности, парировав удар в упор от бывшего форварда киевлян Романа Яремчука, ныне выступающего за Бенфику.

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На две десятых меньше от аналитиков досталось Николаю Шапаренко (7,4), который на последних секундах забил гол, который успел отпраздновать вместе со всем "Олимпийским" и многомиллионной телеаудиторией.

Увы, гол Шапаренко был отменен – после просмотра видеоповтора судьи зафиксировали офсайд у Дениса Гармаша, выполнявшего подачу.

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А самую низкую оценку в составе Динамо (6,0) получил белорусский форвард Илья Шкурин, которого на 59-й минуте заменил Гармаш.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ ДИНАМО

Динамо – Бенфика – 0:0
Динамо – Бенфика – 0:0 / Фото: Getty Images

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Напомним, в параллельном поединке группы Е Барселона проиграла 0:3 Баварии, возглавившей квартет. Динамо делит с Бенфикой второе место, опережая каталонцев.

Читайте также: Динамо – Бенфика и другие: результаты матчей Лиги чемпионов 14 сентября

В следующем туре, 29 сентября, Динамо играет на выезде с Баварией, а Бенфика принимает Барселону.

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1
0
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0
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Забитые 3
Пропущеные 0
Разница 3
Результаты последних матчей: В
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Бенфика Бенфика Бен
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Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
3
Динамо Динамо Дин
1
0
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Забитые 0
Пропущеные 0
Разница 0
Результаты последних матчей: Н
4
Барселона Барселона Бар
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0
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1
0
3
-3
0
Забитые 0
Пропущеные 3
Разница -3
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ОБЗОР МАТЧА

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Динамо
7
22:2
19
2
Шахтер
7
14:4
16
3
Александрия
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Днепр-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Заря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Ингулец
7
8:12
7
11
Минай
6
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6
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Металлист 1925
7
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