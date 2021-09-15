Это не Шапаренко: назван лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой

Самую высокую оценку за ничейный поединок Лиги чемпионов с лиссабонцами на Олимпийском у киевлян получил вратарь Денис Бойко

Бойко - лучший игрок Динамо в матче с Бенфикой / Фото: Getty Images

Аналитики WhoScored назвали Дениса Бойко лучшим игроком Динамо в матче с Бенфикой 0:0, выставив ему 7,6 балла – из 10 возможных.

Отметим, что Бойко несколько раз спас Динамо от пропущенного гола, в частности, парировав удар в упор от бывшего форварда киевлян Романа Яремчука, ныне выступающего за Бенфику.

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На две десятых меньше от аналитиков досталось Николаю Шапаренко (7,4), который на последних секундах забил гол, который успел отпраздновать вместе со всем "Олимпийским" и многомиллионной телеаудиторией.

Увы, гол Шапаренко был отменен – после просмотра видеоповтора судьи зафиксировали офсайд у Дениса Гармаша, выполнявшего подачу.

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А самую низкую оценку в составе Динамо (6,0) получил белорусский форвард Илья Шкурин, которого на 59-й минуте заменил Гармаш.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ ДИНАМО

Динамо – Бенфика – 0:0 / Фото: Getty Images

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Напомним, в параллельном поединке группы Е Барселона проиграла 0:3 Баварии, возглавившей квартет. Динамо делит с Бенфикой второе место, опережая каталонцев.

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В следующем туре, 29 сентября, Динамо играет на выезде с Баварией, а Бенфика принимает Барселону.

ОБЗОР МАТЧА