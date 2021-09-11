А де борода? Коломойський прийшов на футбол, примірявши новий імідж

Український олігарх Ігор Коломойський відвідав матч чемпіонату України між Шахтарем і Дніпром-1 в Києві. Він постав перед публікою без своєї знаменитої бороди і зі стильною зачіскою

Ігор Коломойський змінив імідж

Колишній президент Дніпра давненько відійшов від футболу і деякий час не з'являвся на стадіоні. Воно й не дивно, з огляду на його проблеми в боротьбі з ПриватБанком.

Однак він не зміг пропустити поєдинок між другою і третьою командою поточного чемпіонату. На зустріч Коломойський прийшов у компанії президента луганської Зорі Євгена Геллера, повідомив ведучий YouТube-каналу "Трендець" Дмитро Поворознюк.

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Втім, впізнати його було важко. Коломойський позбувся звичної сивої бороди і змінив зачіску.

Шахтар обіграв Дніпро-1 з рахунком 2:0 завдяки голам Фернандо та Траоре і зберіг за собою другий рядок у турнірній таблиці Прем'єр-ліги, а Дніпро-1 опустився на четверте місце.

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