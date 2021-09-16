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Вот это компания! В вип-ложе "Олимпийского" заметили необычных гостей

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 сентября, 21:17
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Стартовый матч Киевского Динамо в Лиге чемпионов вызвал интерес у политиков и бизнесменов. В вип-ложе "Олимпийского" собралась довольно интересная компания
Интересные зрители матча Динамо - Бенфика
Интересные зрители матча Динамо - Бенфика / Фото: Украинская правда

В первом туре группового этапа Лиги чемпионов Динамо сыграло вничью с португальской Бенфикой. На последних минутах киевляне могли вырвать победу, но гол Шапаренко отменили после использования VAR.

С президентской ложи за поединком наблюдали не только футбольные функционеры и главный тренер сборной Украины Александр Петраков, но и бизнес-элита страны.

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В вип-ложе были замечены бывший президент Днепра Игорь Коломойский, президент Зари Евгений Геллер и братья Суркисы. Накануне мі уже писали, что Коломойский пришел на футбол, примерив новый имидж.

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Руководитель фракции президента в парламенте Давид Арахамия, руководитель Нафтогаза Юрий Витренко, министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, министр кабинета министра Олег Немчинов, председатель бюджетного комитета Верховной Рады Юрий Аристов.

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Также заметили главу консультационно-экспертного совета Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Бориса Баума, депутата от Слуги народа Николая Тищенко, вице-премьер-министра Олега Уруского, владельца сети АТБ Геннадия Буткевича, депутатов Андрея Иванука и Сергея Левочкина, пишет Украинская правда.

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13
5
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12:8
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6
Ворскла
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7
Заря
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8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
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11
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