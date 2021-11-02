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Світоліна прописалася в Києві поряд із Шевченком

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 листопада, 14:18
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Найкраща українська тенісистка України здобула іменну зірку в столиці по сусідству із зірками Шевченка, Бубки та інших знаменитих спортсменів
Світоліна і її іменна зірка
Світоліна і її іменна зірка / Фото: Сегодня|Спорт, Instagram

На "Площі зірок" у Києві, створеній 2015 року, сьогодні з'явилася іменна плита на честь Еліни Світоліної – найкращої української тенісистки всіх часів.

Зауважимо, що раніше на цій площі прописалися Андрій Шевченко, Ольга Харлан, Жан Беленюк, Ганна Різатдінова, Юлія Левченко, Дар'я Білодід, Віта Семеренко, Юлія Джима, Леонід Буряк, Олег Блохін та інші зірки спорту.

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На церемонії Еліна була у розкішному червоному кашеміровому пальті та з розпущеним волоссям – на змаганнях таку Світолину не побачиш!

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Фото – І.Сєров, "Сьогодні"

Ми запитали у Еліни, що для неї означає зірка у центрі Києва.

"Неймовірні почуття, бо завжди, коли я повертаюся до України, до Києва, у мене неймовірні відчуття. Увага завжди мотивує і дає невеликий тиск рухатися вперед і досягати ще кращих результатів", – відповіла Світоліна.

До цього Еліна додала, що київська Алея зірок, на її погляд, значна краща за іноземну.

Відповідаючи на запитання журналістів, Світоліна розповіла, що збирається за кілька днів до Одеси, до бабусі.

✔️ Світоліна – найкраща тенісистка в історії України. Її найвища позиція у рейтингу – №3 у світі (вересень 2017). Ніхто з українців ніколи не досягав такої висоти. Андрій Медведєв був четвертим у далекому 1994 році.

✔️ Вона – єдина українка, яка вигравала підсумковий тенісний чемпіонат. Це спеціальний турнір найкращих з найкращих, який влаштовують наприкінці сезону. Світоліна перемогла у протистоянні ТОП-8 найкращих тенісисток року.

✔️ Лише Світоліна здобувала медаль Олімпіади в тенісі для України. Цього року вона у важкому турнірі в Токіо принесла бронзу. Раніше максимально близько до медалі дісталися сестри Бондаренко – у 2008 році вони посіли четверте місце.

✔️ Одна з найпопулярніших українських спортсменок. Якщо рахувати за підписниками в Instagram, то Еліна – №5. Вище лише боксери Ломаченко та Усик, футболісти Зінченко та Шевченко.

✔️ Всього за профі-кар'єру на корті заробила вже понад 21 мільйон доларів. Також має спонсорські контракти зі світовими брендами Hublot, Nike, Wilson та кількома українськими.

✔️ Одного разу вийшла на перше місце із заробітків за місяць серед усіх тенісистів світу – чоловіків та жінок. У жовтні 2018 року українка заробила 2.4 мільйона доларів.

✔️ Цього літа вийшла заміж за відомого французького тенісиста Гаеля Монфіса. Вони зустрічалися з 2019 року, на початку 2021 року брали перерву у стосунках, але потім знову зійшлися і оформили їх офіційно.

✔️ Її бойфрендом до француза був англієць Ріс Топлі – зірка крикету. Спортсмени познайомилися 2016 року в одному із тренажерних залів Лондона, де тоді проживала українка. Він привернув увагу Еліни своїми габаритами – зріст Ріса близько двох метрів.

✔️ Народилася в Одесі у 1994-му (27 років). Тенісом почала займатися у 5 років. Кумир – Андре Агассі. Улюбленими музикантами називає Eminem, AC/DC та Океан Ельзи.

Еліна Світоліна
Еліна Світоліна / Фото: Reuters

Нагадаємо, раніше Світоліна показала свого звіра за 160 тисяч доларів. Бронзова призерка Олімпійських ігор купила собі розкішний позашляховик.

Еліна Світоліна купила авто
Еліна Світоліна купила авто

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