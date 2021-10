Більше не топ-тенісистка: Світоліна витратила шанс зіграти на Підсумковому турнірі

Важкий олімпійський рік позначився на результатах найкращої української тенісистки Еліни Світоліної. За два тижні до Підсумкового турніру Світоліна втратила шанси потрапити на нього.

У середу Еліна Світоліна (№6 WTA) провела матч проти Марії Каміли Осоріо Серрано з Колумбії (№63 WTA).

Все в цьому поєдинку грало проти українки.

Матч після першого сету, який Світоліна виграла у вівторок з рахунком 7:5, був призупинений через настання темряви. У середу українка ніяк не могла зібратися і в результаті програла два сети. Підсумковий рахунок – 7:5, 3:6, 2:6 на користь колумбійки.

Biggest win of her career



@CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win! #TenerifeLadiesOpen pic.twitter.com/fYYoRRkZTb