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Більше не топ-тенісистка: Світоліна витратила шанс зіграти на Підсумковому турнірі

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
20 жовтня, 22:41
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Перша ракетка України програла в першому колі турніру в Тенеріфе, через що вперше за довгий час вилетить за межі топ-10 рейтингу WTA
Еліна Світоліна покине ТОП-10 кращих тенісисток світу
Еліна Світоліна покине ТОП-10 кращих тенісисток світу / Фото: Reuters

Важкий олімпійський рік позначився на результатах найкращої української тенісистки Еліни Світоліної. За два тижні до Підсумкового турніру Світоліна втратила шанси потрапити на нього.

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У середу Еліна Світоліна (№6 WTA) провела матч проти Марії Каміли Осоріо Серрано з Колумбії (№63 WTA).

Все в цьому поєдинку грало проти українки.

Матч після першого сету, який Світоліна виграла у вівторок з рахунком 7:5, був призупинений через настання темряви. У середу українка ніяк не могла зібратися і в результаті програла два сети. Підсумковий рахунок – 7:5, 3:6, 2:6 на користь колумбійки.

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Тенеріфе WTA250. перше коло

Еліна Світоліна (Україна) – Марія Каміла Осоріо Серрано (Колумбія) – 7:5, 3:6, 2:6

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Поразка Світоліній залишає тільки теоретичні шанси поїхати на Підсумковий турнір запасною, але в даному випадку від неї вже мало що залежить.

Наступний матч українка почне вже не в статусі тенісистки з першої десятки.

Нагадаємо, що на Підсумковий турнір потрапляють вісім кращих тенісисток за підсумками сезону 2021 року. Еліна в поточному році набрала 2501 очко і посідає 11-е місце в рейтингу.

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