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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Світоліна показала свого звіра за 160 тисяч доларів

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 жовтня, 15:03
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Бронзова призерка Олімпійських ігор купила собі шикарний позашляховик. В цьому році спортсменка заробила понад мільйон доларів
Еліна Світоліна купила авто
Еліна Світоліна купила авто

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна похвалилася покупкою. Спортсменка придбала шикарний позашляховик.

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Ним став білий Mercedes-Benz класу G. Стартова вартість такої моделі – від 160 тисяч доларів.

"Мій новий звір", – написала Світоліна в "сторіз" Instagram.

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У поточному сезоні Світоліна виграла титул на турнірі WTA-250 в Чикаго (США), а також стала бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо.

В 2021 році Еліна заробила 1,2 млн доларів. Всього за кар'єру вона виграла 21 млн доларів.

Нагадаємо, що в цьому році Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Еліна і Гаель зіграли весілля у липні в Женеві. Гостями вечора стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу і спорту. Сама ж тенісистка зізналася, що змінить прізвище тільки після завершення спортивної кар'єри.

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Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса
Весілля Еліни Світоліної і Гаеля Монфіса / Фото: Instagram

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