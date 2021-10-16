Світоліна показала свого звіра за 160 тисяч доларів

Краща українська тенісистка Еліна Світоліна похвалилася покупкою. Спортсменка придбала шикарний позашляховик.
Читайте також: Еліна Світоліна: "Мої перемоги мотивують чоловіка"
Ним став білий Mercedes-Benz класу G. Стартова вартість такої моделі – від 160 тисяч доларів.
"Мій новий звір", – написала Світоліна в "сторіз" Instagram.
У поточному сезоні Світоліна виграла титул на турнірі WTA-250 в Чикаго (США), а також стала бронзовим призером Олімпійських ігор в Токіо.
В 2021 році Еліна заробила 1,2 млн доларів. Всього за кар'єру вона виграла 21 млн доларів.
Нагадаємо, що в цьому році Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста Гаеля Монфіса. Еліна і Гаель зіграли весілля у липні в Женеві. Гостями вечора стали багато знаменитостей зі світу шоу-бізнесу і спорту. Сама ж тенісистка зізналася, що змінить прізвище тільки після завершення спортивної кар'єри.