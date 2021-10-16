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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости тенниса

Свитолина показала своего зверя за 160 тысяч долларов

Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
16 октября, 15:03
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Бронзовая призерка Олимпийских игр купила себе шикарный внедорожник. В этом году спортсменка заработала более миллиона долларов
Элина Свитолина купила авто
Элина Свитолина купила авто

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина похвасталась покупкой. Спортсменка приобрела шикарный внедорожник.

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Им стал белый Mercedes-Benz класса G. Стартовая стоимость такой модели – от 160 тысяч долларов.

"Мой новый зверь", – написала Свитолина в "сториз" Instagram.

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В текущем сезоне Свитолина выиграла титул на турнире WTA-250 в Чикаго (США), а также стала бронзовым призером Олимпийских игр в Токио.

В 2021 году Элина заработала 1,2 млн долларов. Всего за карьеру она выиграла 21 млн долларов.

Напомним, что в этом году Свитолина вышла замуж за французского теннисиста Гаэля Монфиса. Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта. Сама же теннисистка призналась, что поменяет фамилию только после завершения спортивной карьеры.

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Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса
Свадьба Элины Свитолиной и Гаэля Монфиса / Фото: Instagram

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