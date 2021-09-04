Элина Свитолина: "Мои победы мотивируют мужа"

На турнире US Open украинская теннисистка выступает вместе со своим мужем. Насколько помогают ей совместные соревнования, она рассказала журналистам

Элина Свитолина и Гаэль Монфис / Фото: Instagram

Украинка Элина Свитолина удачно стартовала на US Open. Мы рассказывали, как в матче третьего круга первая ракетка Украины не оставила шансов россиянке Дарье Касаткиной.

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Сразу после поединка, украинка провела пресс-конференцию, где, в частности, рассказала, как ей удается выступать на одном турнире с мужем.

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"Играть на одном турнире с мужем это потрясающе. Кто-то скажет, что это будет отвлекать, но нас точно не отвлекает. Для нас обоих это источник мотивации, потому что мы оба любим соревноваться. Делаем все возможное, чтобы пройти как можно дальше, обойти друг друга. это мотивирует.

Если я сегодня выиграла, то он завтра будет настроен сделать все, что в его силах, чтобы тоже победить. Это просто мотивация. Не хочется подводить вторую половинку. Вообще очень здорово быть с человеком, который занимается тем же спортом на топ-уровне, понимает тебя, поддерживает и разделяет цели", – рассказала бронзовая медалистка Олимпиады-2020.

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Напомним, что на пути в 1/8 финала US Open украинка обыграла в первом круге Ребекку Марино из Канады (№175 WTA), во втором сломила сопротивление Ребекки Масаровой (№231 WTA) и наконец в третьем обыграла Дарью Касаткину (№27 WTA).

Элина Свитолина празднует победу над Дарьей Касаткиной на US Open / Фото: Reuters

За выход в четвертый круг Элина Свитолина уже заработала 265 тысяч долларов.

В 1/8 финала украинка сыграет против румынки Симоны Халеп.