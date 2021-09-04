Еліна Світоліна: "Мої перемоги мотивують чоловіка"

На турнірі US Open українська тенісистка виступає разом зі своїм чоловіком. Наскільки допомагають їй спільні змагання, вона розповіла журналістам

Еліна Світоліна і Гаель Монфіс / Фото: Instagram

Українка Еліна Світоліна вдало стартувала на US Open. Ми розповідали, як в матчі третього кола перша ракетка України не залишила шансів росіянці Дарині Касаткиной.

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Відразу після поєдинку, українка провела прес-конференцію, де, зокрема, розповіла, як їй вдається виступати на одному турнірі з чоловіком..

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" Грати на одному турнірі з чоловіком це приголомшливо. Хтось скаже, що це буде відволікати, але нас точно не відволікає. Для нас обох це джерело мотивації, тому що ми обидва любимо змагатися. Робимо все можливе, щоб пройти якомога далі, обійти друг одного. це мотивує.

Якщо я сьогодні виграла, то він завтра буде налаштований зробити все, що в його силах, щоб теж перемогти. Це просто мотивація. Не хочеться підводити другу половинку. Взагалі дуже здорово бути з людиною, яка займається тим же спортом на топ-рівні, розуміє тебе, підтримує і поділяє цілі", – розповіла бронзова медалістка Олімпіади-2020.

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Нагадаємо, що на шляху до 1/8 фіналу US Open українка обіграла в першому колі Ребекку Маріно з Канади (№175 WTA), у другому зломила опір Ребекки Масаровой (№231 WTA) і нарешті в третьому обіграла Дарину Касаткину (№27 WTA).

Еліна Світоліна святкує перемогу над Дарією Касаткиной на US Open / Фото: Reuters

За вихід до четвертого кола Еліна Світоліна вже заробила 265 тисяч доларів.

В 1/8 фіналу українка зіграє проти румунки Сімони Халеп.