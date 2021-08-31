Свитолина отметила юбилей на турнире US Open, не оставив шансов сопернице

Украинская теннисистка Элина Свитолина без особых проблем прошла во второй круг US Open. Хороший старт украинки на престижном турнире Большого шлема

Элина Свитолина успешно стартовала на турнире US Open / Фото: Reuters

С победы стартовала на Открытом чемпионате США по теннису первая ракетка Украины Элина Свитолина (№5 WTA).

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В матче первого круга украинка обыграла Ребекку Марино из Канады (№175 WTA). Элина победила свою соперницу в двух сетах за 64 минуты: 6:2, 6:3.

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Эта победа стала 70-й, юбилейной, для Свитолиной на турнирах серии Большого шлема.

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На предыдущем US Open Элина Свитолина дошла до полуфинала, теперь украинка должна выступить не хуже.

Добавим, что Свитолиной пока не удавалось выиграть турнир серии Большого шлема. Лучший результат теннисистки – полуфиналы Уимблдона и US Open в 2019-м году.

В следующем круге бронзовая медалистка Олимпиады-2020 сыграет против 22-летней испанки Ребекки Масаровой (№231 WTA).

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Ранее мы сообщали о том, что Ангелина Калинина успешно стартовала на турнире US Open, победив египтянку Майар Шериф.

Во втором круге она встретится с Анжелик Кербер из Германии, которая оказалась сильнее украинки Даяны Ястремской – 3:6, 6:4, 7:6.