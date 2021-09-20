Элина Свитолина стала свидетельницей скандальной выходки Месси в Париже

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина сейчас на родине своего мужа – во Франции. Вчера они вместе с Гаэлем Монфисом посетили в Париже футбольный матч.
Пари Сен-Жермен встречался с Лионом, матч завершился скандалом. На 76-й минуте встречи тренер хозяев Маурисио Почеттино решил заменить Лионеля Месси.
Аргентинец так обиделся на тренера, что даже не пожал ему руку.
Хотя в итоге Почеттино оказался прав. Без Месси ПСЖ сумел вырвать победу – 2:1.
А Свитолина запостила в Instagram фотографии со стадиона "Парк де Пренс".
Напомним, что Элина и Гаэль сыграли свадьбу в июле в Женеве. Гостями торжества стали многие знаменитости из мира шоу-бизнеса и спорта. Сама же теннисистка призналась, что поменяет фамилию только после завершения спортивной карьеры.