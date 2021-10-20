Больше не топ-теннисистка: Свитолина упустила шанс сыграть на Итоговом турнире

Тяжелый олимпийский год отразился на результатах лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной. За две недели до Итогового турнира Свитолина потеряла шансы попасть на него.
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В среду Элина Свитолина (№6 WTA) провела матч против Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA).
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Все в этом поединке играло против украинки.
Матч после первого сета, который Свитолина выиграла во вторник со счетом 7:5, был приостановлен из-за наступления темноты. В среду украинка никак не могла собраться и в результате проиграла два сета. Итоговый счет – 7:5, 3:6, 2:6 в пользу колумбийки.
Biggest win of her career— wta (@WTA) October 20, 2021
@CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpenpic.twitter.com/fYYoRRkZTb
Тенерифе WTA250. Первый круг
Элина Свитолина (Украина) – Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) – 7:5, 3:6, 2:6
Поражение Свитолиной оставляет только теоретические шансы поехать на Итоговый турнир запасной, но в данном случае от нее уже мало что зависит.
Следующий матч украинка начнет уже не в статусе теннисистки из первой десятки.
Напомним, что на Итоговый турнир попадают восемь лучших теннисисток по итогам сезона 2021 года. Элина в текущем году набрала 2501 очко и занимает 11-е место в рейтинге.