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Больше не топ-теннисистка: Свитолина упустила шанс сыграть на Итоговом турнире

Сергей Шаховец Сергей Шаховец редактор редакции Спорт
20 октября, 22:41
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Первая ракетка Украины проиграла в первом круге турнира в Тенерифе, из-за чего впервые за долгое время вылетит за пределы топ-10 рейтинга WTA
Элина Свитолина покинет ТОП-10 лучших теннисисток мира
Элина Свитолина покинет ТОП-10 лучших теннисисток мира / Фото: Reuters

Тяжелый олимпийский год отразился на результатах лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной. За две недели до Итогового турнира Свитолина потеряла шансы попасть на него.

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В среду Элина Свитолина (№6 WTA) провела матч против Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA).

Все в этом поединке играло против украинки.

Матч после первого сета, который Свитолина выиграла во вторник со счетом 7:5, был приостановлен из-за наступления темноты. В среду украинка никак не могла собраться и в результате проиграла два сета. Итоговый счет – 7:5, 3:6, 2:6 в пользу колумбийки.

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Тенерифе WTA250. Первый круг

Элина Свитолина (Украина) – Мария Камила Осорио Серрано (Колумбия) – 7:5, 3:6, 2:6

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Поражение Свитолиной оставляет только теоретические шансы поехать на Итоговый турнир запасной, но в данном случае от нее уже мало что зависит.

Следующий матч украинка начнет уже не в статусе теннисистки из первой десятки.

Напомним, что на Итоговый турнир попадают восемь лучших теннисисток по итогам сезона 2021 года. Элина в текущем году набрала 2501 очко и занимает 11-е место в рейтинге.

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