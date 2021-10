Больше не топ-теннисистка: Свитолина упустила шанс сыграть на Итоговом турнире

Тяжелый олимпийский год отразился на результатах лучшей украинской теннисистки Элины Свитолиной. За две недели до Итогового турнира Свитолина потеряла шансы попасть на него.

В среду Элина Свитолина (№6 WTA) провела матч против Марии Камилы Осорио Серрано из Колумбии (№63 WTA).

Все в этом поединке играло против украинки.

Матч после первого сета, который Свитолина выиграла во вторник со счетом 7:5, был приостановлен из-за наступления темноты. В среду украинка никак не могла собраться и в результате проиграла два сета. Итоговый счет – 7:5, 3:6, 2:6 в пользу колумбийки.

Biggest win of her career



@CamiOsorioTenis takes out the No.1 seed Svitolina and secures her first top 10 win!#TenerifeLadiesOpenpic.twitter.com/fYYoRRkZTb