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СЬОГОДНІ Спорт Новини тенісу

Заводьте двигуни! Мільйонерів посадили на моторолери

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
10 листопада, 21:33
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З 14 по 21 листопада вісім найкращих тенісистів планети зіграють на Підсумковому чемпіонаті АТР у Мілані
Тенісисти на Vespa
Тенісисти на Vespa

Прес-служба Асоціації тенісистів-професіоналів напередодні старту Підсумкового чемпіонату ATP оригінально презентувала гравців.

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Турнір пройде у Мілані, тож дизайнери вирішили передати італійський колорит. На знімку тенісисти, які заробили за кар'єру мільйони євро, зображені на негласних символах Італії – моторолерах Vespa. Причому на кожному красується прапор країни, яку представляє гравець.

"Гонщики, заводіть двигуни. Підсумковий турнір ATP скоро почнеться", – йдеться у коментарі до посту.

Нагадаємо, в Підсумковому турнірі ATP-2021 візьмуть участь вісім лідерів світового рейтингу:

  • Новак Джокович (Сербія)
  • Данило Медведєв (Росія)
  • Стефанос Ціципас (Греція)
  • Олександр Звєрєв (Німеччина)
  • Андрій Рубльов (Росія)
  • Маттео Берреттіні (Італія)
  • Каспер Рууд (Норвегія)
  • Хуберт Хуркач (Польща)

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Змагання відбудуться з 14 по 21 листопада. Чинним чемпіоном є Медведєв.

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