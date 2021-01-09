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Украинки покоряют Абу-Даби: Свитолина не заметила россиянку, а Костюк намучилась с тайванькой

9 января, 13:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

За путевку в 1/4 финала Элина сразится с кем-то из пары Александрова – Уотсон, а Марта сыграет с Цидансек

Украинские теннисистки марта Костюк и Элина Свитолина успешно преодолели второй раунд турнира WTA 500 в Абу-Даби. В матче 1/16 финала турнира Свитолина легко справилась с россиянкой Верой Звонаревой – 6:4, 6:1. Матч продлился всего 1 час и 11 минут.

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А Костюк не без проблем справилась с Шувэй Се из Тайваня – 6:3, 6:7, 6:3. Для этого украинке понадобилось 2 часа и 17 минут.

За путевку в четвертьфинал Элина сразится с победительницей пары Александрова – Уотсон, а Марта сыграет с Цидансек.

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Ребров играет с сыном в теннис на Мальдивах Видео: Instagram

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теннис Элина Свитолина Марта Костюк

Источник: Сегодня|Спорт

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