Свитолина победила на теннисном турнире в Абу-Даби и вышла на россиянку

Позитивным можно было бы считать рождественский четверг для украинского тенниса, если бы не известие, что Даяна Ястремская получила положительный тест на допинг. Сегодня три наши спортсменки успешно преодолели барьер первого круга основной сетки турнира Абу-Даби.

Реклама

Ранее Костюк и Бондаренко победили в Эмиратах, а позже к ним присоединилась и Элина Свитолина. 26-летняя одесситка, посеянная под вторым номером, довольно уверенно победила свою ровесницу из США Джессику Пегулу – 6:4, 6:3. Пятая и 63-я ракетки планеты провели на корте 1 час 23 минуты.

Во втором круге Элина сразится с некогда грозной 36-летней россиянкой Верой Звонаревой.

Уже в пятницу во втором раунде сыграет наша Катерина Бондаренко – с Онс Жабер из Туниса. А Марта Костюк будет играть против опытной Су Шувэй из Тайваня в субботу. Также наши девушки попробуют свои силы в парном разряде, ведь перед Открытом чемпионатом Австралии нужно набрать хорошую форму.

Реклама

Читайте также: календарь купальников-2020 от красоток украинского спорта.

Смотрите, как Элина побеждала австралийку на турнире в Таиланде:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама