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Первые украинские победы года: теннисистки выиграли два матча в Эмиратах

7 января, 13:45

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Молодая Марта Костюк и опытная Катерина Бондаренко успешно начали турнир в Азии

Теннисный сезон 2021 года у девушек стартовал турниром WTA в Абу-Даби (ОАЭ) с призовым фондом 565 тысяч долларов. В основной сетке оказались и три украинки. Две из них стартовали победами. А накануне Свитолина подшутила над своим парнем в постели.

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Опытной Катерине Бондаренко, которая в паре выигрывала Australian Open еще в 2008 году, на этот раз пришлось пройти квалификацию. После преодоления отбора Катя показала характер и в основе. Сегодня она с боями справилась в трех сетах с китаянкой Яфань Ван (№95 в мире) – 6:3, 2:6, 6:3. Встреча продолжалась два часа 21 минуту! Во втором круге Катю ждет Онс Жабер из Туниса (№31).

Катерина Бондаренко

Катерина Бондаренко / Фото: Getty Images

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Проще далась победа 18-летней Марте Костюк. Киевлянка уверенно разобралась с чешкой Луцией Градецкой – 6:2, 6:4. За выход во второй круг (1/16 финала) девушкам полагается по 4100 долларов призовых.

А вот лучшая наша теннисистка, одесситка Элина Свитолина (№5), получила второй номер посева и вечером сыграет с американкой Джессикой Пегулой (№63).

Вспомним, как украинки побеждали на Открытом чемпионате Австралии:

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ОАЭ теннис турнир Элина Свитолина Абу-Даби Катерина Бондаренко Марта Костюк
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