Українки підкорюють Абу-Дабі: Світоліна не помітила росіянку, а Костюк намучилася з тайванькою

За путівку в 1/4 фіналу Еліна битиметься з кимось із пари Александрова – Уотсон, а Марта зіграє з Цідансек

Українські тенісистки Марта Костюк та Еліна Світоліна успішно подолали другий раунд турніру WTA 500 в Абу-Дабі. У матчі 1/16 фіналу турніру Світоліна легко впоралася з росіянкою Вірою Звонарьовою – 6:4, 6:1. Матч тривав усього 1 годину і 11 хвилин.

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А Костюк не без проблем впоралася з Шувей Се з Тайваню – 6:3, 6:7, 6:3. Для цього українці знадобилося 2 години і 17 хвилин.

За путівку до чвертьфіналу Еліна битиметься з переможницею пари Александрова – Уотсон, а Марта зіграє з Цідансек.

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