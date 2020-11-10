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Матч украинки Ястремской завершился лесбийским поцелуем (фото)

10 ноября, 11:14

Олег Люлька Олег Люлька

После неожиданной победы над одесситкой бельгийка Гретье Миннен попала в объятия своей подруги-тренера

Бельгийская теннисистка Гретье Миннен после неожиданной победы над украинкой Даяной Ястремской в первом круге турнира в австрийском Линце отпраздновала успех, поцеловав свою возлюбленную Элисон ван Эйтванк.

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Ранее девушки открыто признали себя парой. 26-летняя Ван Эйтванк, занимающая 63-ю строчку в рейтинге WTA, также является и тренером 110-го номера мирового рейтинга 23-летней Миннен.

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Отметим, что матч Даяны Ястремской против Гретье Миннен продолжался 78 минут и завершился со счетом 6:4, 6:3 в пользу соперницы украинки. Хотя перед стартом соревнований одесситка заявляла, что намерена их выиграть.

Таким образом продолжается череда неудач Ястремской после разрыва с тренером Сашей Баином. Напомним, они прекратили сотрудничество в сентябре, когда Баин в соцсетях похвалил японку Наоми Осаку, которой перед этим проиграла 20-летняя украинка.

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Что касается однополых отношений в спорте, то напомним, что буквально на днях лучшая футболистка мира позвала замуж легенду женской НБА. Меган Рапино и Сью Берд обручились в бассейне.

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