Теннисист-винодел Стаховский поздравил коллег и показал собственный урожай

Украинский теннисист Сергей Стаховский поздравил с Днем виноградаря и винодела, который в этом году отмечается в Украине впервые. Спортсмен имеет непосредственное отношение к празднику, ведь сам занимается винодельством и имеет собственную торговую марку.

"Мои поздравления всем виноградарям и виноделам с первым профессиональным днем! Лично я уверен, что винодельные традиции в нашем государстве будут только развиваться, а рядовой Украинец будет иметь возможность выбора среди многих качественных производителей!

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Виноделие – это не просто дело, это стиль жизни, риски, разочарование, радость, гордость, переживания, но прежде всего – это формирование винодельческой истории нашей страны! Ведь вино здесь было, когда мы с вами еще не родились, оно останется надолго после нас, но мы можем оставить что-то, что спустя десятилетия люди будут открывать и наслаждаться работой винодела! С праздником нас, коллеги!", – написал Стаховский в Instagram.

День виноградаря и винодела в Украине отмечают во второе воскресенье ноября. Соответственный указ президент Украины Владимир Зеленский подписал в конце сентября.

Сюжет Алексея Кермана и Дмитрия Кабака Видео: Сегодня

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