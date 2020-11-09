Свитолина нежным фото пожелала всем яркой недели и осталась пятой в мире

Украинская теннисистка за час собрала почти 3000 "лайков" в соцсетях

Многолетний лидер нашего женского тенниса Элина Свитолина нередко делится со своими поклонниками не только и не столько историями о свершениях в спорте, но и простыми радостями. Сегодня 26-летняя одесситка опубликовала свою очередную яркую фотографию с добрыми словами.

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На днях Свитолина призналась, где находится ее дом и где отдыхают мысли. Теперь же девушка показала себя в задумчивом, романтическом, образе, но с улыбкой и с маленькими ромашками в руке на фоне красивого голубого неба. И при этом всем пожелала "яркой недели". За час с момента публикации на фото отреагировали почти 3000 подписчиков украинки.

Также сегодня WTA обновила рейтинг лучших теннисисток планеты, в котором Элина осталась на пятом месте. В сотне лучших из наших также пребывают Даяна Ястремская (№29) и Марта Костюк (№98). Чуть далее расположились Катерина Козлова (№106) и Катарина Завацкая (№118).

Читайте рассказ родителей Свитолиной о том, как повторить путь первой ракетки Украины.

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Смотрите, как Элина побеждала на турнире в Таиланде:

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