Как повторить путь первой ракетки Украины: рассказывают родители Свитолиной

Недавно Элина Свитолина выиграла свой 15-й трофей, а на "Ролан Гаррос" дошла до четвертьфинала. Звезда тенниса получила чек на 283 тысяч евро, а всего за карьеру 26-летняя Элина заработала на корте почти 20 миллионов долларов. Спортсменка основала одноименный фонд, который помогает юным украинским теннисистам. Мы посмотрели, как проходят тренировки в детском лагере Элины Свитолиной в Одессе.

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Для участия в лагере отобрали 20 детей (10 мальчиков и 10 девочек) возрастом 11-12 лет. Они во время пребывания в теннисном "кэмпе" жили без родителей: так учат самостоятельности. Детям обеспечили тренировки, питание, проживание, услуги доктора и психолога.

Кто знает, возможно, из этих 20 участников спустя 5-7-10 лет вырастут звезды мирового уровня, которые будут представлять Украину на кортах турниров Большого Шлема.

График работы юных игроков

Участников лагеря ожидала достаточно непростая, но веселая программа. Тренировочный процесс и спарринги занимали большую часть их графика, но были и приятные элементы. Например, прогулки к морю и небольшая физическая работа в игровой форме на пляже. Это помогало детям разгрузиться и набраться положительных эмоций. Также ребята сыграли полноценный турнир.

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Утро для игроков начиналось с завтрака. Затем делегация отправлялась в клуб, где проходила медосмотр. Дальше – разминка с тренером по физической подготовке. Локации разные: футбольное поле, теннисный корт или зал для фитнесса. После этого дети получали 30 минут на подготовку к теннисной тренировке. Она длилась два часа. За это время тренерский штаб проверял все элементы игры с места, после чего давал игровые упражнения. Все результаты протоколировались в специальные бланки. Тренеры также были разделены: часть из них отвечала за мальчиков, часть – за девочек.

В середине дня игроки отправлялись на обед, после которого получали час свободного времени. Затем ребят делили на 3-4 группы для теоретических занятий и психологических тестов. Дальше по графику – вечерняя тренировка и полдник.

После полдника игроков ожидала вторая тренировка и поход на море. На пляже тренировались в игровой форме и гуляли по берегу, но без купания. Во-первых, из-за риска инфекционных заболеваний, которыми можно заразиться в водоеме. Во-вторых, из-за сложности организации безопасности для 20 детей. В неограниченном пространстве и при непрозрачной воде отпускать детей в море попросту опасно. Третий фактор – вода расслабляет организм, что нежелательно перед вечерней тренировкой.

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Вся программа завершалась к 19:00, после чего участники лагеря отправлялись на ужин и получали свободное время перед сном.

На этом сборе с детьми работал и психолог. Он разработал тесты для участников и помогал с решением разных бытовых вопросов. Кроме того, во время матчей он консультировал игроков по стратегии поведения.

Что говорят родители юных теннисистов

"Моя дочь занимается теннисом уже 8 лет, – говорит Оксана Сорская, мама Насти Сорской. – Началось все с того, что муж увидел рекламу, что набирается группа детей на теннис. Мы решили попробовать в этом виде спорта. Это несбывшаяся мечта мужа, он хотел ходить на теннис, но не получилось. А с Настей мы выстрелили и попали четко в цель.

Нам очень нравится. Теннис – это затратная история. Главное – достижения. Спонсору, наверное, тоже неинтересно инвестировать, если игрок не показывает успехи.

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Когда Настя была младше, то больше огорчалась поражениям. Сейчас она выходит и говорит о том, чего она не сделала, над чем должна работать. Теперь она более здраво оценивает свою игру: быстрее отходит и понимает, что нужно делать.

Как мы попали в лагерь? Увидели рекламу, отправили заполненную анкету. Нам сказали, что нужно еще работать. А потом перезвонили, где-то через год. Мы даже не ожидали, но нам сказали: "Приезжайте, мы вас ждем". Ребенок безумно обрадовался и плакал от счастья. У нее есть мечта из нескольких этапов. И вот первый из них уже осуществился".

Еще одна история – Екатерины Церковной. Девочка так же, как и Анастасия Сорская, получила шанс проявить себя в лагере Фонда Элины Свитолиной в этом году.

"О лагере узнали на сайте ФТУ. В прошлом году мы отправляли анкету, но Катя была еще маленькая, она 2009 года рождения. Теннисом Катя занимается около шести лет. Детский теннис в первые три года очень условный. Это больше развитие ребенка. А когда мы поняли, что это именно ее вид спорта, то начали интенсивно заниматься", – говорит Ольга Церковная, мама Екатерины.

"Физические данные у нее всегда были хорошие. Но стало понятно, что она очень азартная и увлекающаяся, а это индивидуальный вид спорта. Когда она начала рыдать от своих проигрышей, стало понятно, что нужно либо двигаться вперед, либо она не будет играть на любительском уровне.

Катин кумир – Эшли Барти, но она не помнит, почему именно Барти. Три года назад в Харьков, в рамках матча Кубка Федерации приезжала сборная Австралии. Мы ходили и видели Эшли Барти. На тот момент она была 152-й ракеткой мира. Элина была 15-20-й. И с тех пор мы следили за карьерой Барти. Эшли уходила из тенниса, играла в крикет. И вот только она вернулась в теннис и поехала в Украину на Fed Cup. Мы с большим азартом смотрели эти матчи. С тех пор мы следим за Эшли. Обычно дома просматриваем матчи ее и Элины.

До 14 лет родители среднего класса в состоянии обеспечивать это хобби. Дальше будет очень сложно. Мы бы с удовольствием сотрудничали с каким-нибудь спонсором, но нужно сначала показать определенный уровень. Вырастить самостоятельного теннисиста могут единицы или очень богатые люди".

Родители Элины Свитолиной

В последний день лагеря родители детей получили возможность пообщаться и с родителями Элины Свитолиной. Михаил и Елена с удовольствием делятся своим опытом и советами. В конце дня они приняли участие в торжественной церемонии награждения участников, а перед тем ответили на несколько наших вопросов.

– Откуда пришла идея проведения такого лагеря?

Елена Свитолина: – Изначально, это идея Элины. Она прошла определенный путь, ей помогли в Харькове. Когда она оказалась в ТОП-10, у нее сразу была идея сделать что-то в Украине. Либо провести турнир, либо основать Фонд, чтобы помогать талантливым детям. Мы тщательно выбирали возраст и решили, что 11-12 лет очень хорошо подходит. Отсюда начинается европейский детский теннис. Важно было выявить этих детей, помочь им, насколько возможно и дать мотивацию. Элина – это уже мировой уровень. Понятно, что Украина – это страна, которую нужно представлять в мире. Поэтому, помочь развитию детского тенниса было мечтой для Элины.

Задумка была в том, чтобы дать детям возможность тренироваться в каких-то европейских академиях. Либо во Франции, либо в Испании. Были варианты, Элина с ними договаривалась, чтобы дети увидели, как тренируются их сверстники в Европе.

Михаил Свитолин: – Мы видели, как Юрий Сапронов помогает детям. Это нас и мотивировало, и показывало, как нужно действовать. Это активный мечтатель, на которого мы равнялись и у которого мы учились, как у старшего товарища. В то же время, нельзя заострять внимание только на Харькове. Нам помогали и в Бельгии, и в Америке, куда нас приглашали и мы видели, как там работают. Поэтому Элина организовала Фонд и в Америке и пыталась там что-то дать. Мы несколько раз приезжали в Техас и делали мастер-классы. Безусловно, этот возраст очень интересный, потому что он находится на европейском старте. Через полгода дети уже пытаются играть европейский тур. А это уже представление Украины, какой-то уровень и понимание тенниса.

- Был риск, что лагерь может не состояться из-за пандемии?

Елена: Этот год, конечно, сложный. Но мне очень приятно, что лагерь все-таки удалось провести, несмотря ни на что. Дети растут и нужно ловить моменты, иначе можно упустить их.

– Насколько большое влияние родителей на игроков в этом возрасте, исходя из вашего опыта?

Елена: – Сначала теннис – это индивидуальный вид спорта и у каждого родителя его ребенок – самый лучший, это понятно. Но когда лучшие собираются и друг друга тянут и мотивируют, то за неделю они могут захватить намного больше знаний, чем за целый год. Думать, что кто-то лучше или хуже не стоит, всем места хватит. Дисциплина формируется отсюда. Ребенок должен понять, что он сам – личность, и с помощью такой работы может чего-то достичь. Тренер – это на тренировке, родители – дома, а на корте ты один и должен брать ответственность на себя.

– Обращались ли к вам за советами родители после прошлого лагеря или по ходу нынешнего?

Елена: Конечно, обращаются, много пишут. Мы никому не отказываем в том, чтобы дать какие-то советы. Просьбы у родителей бывают совершенно разные. Мы прошли определенный путь, поэтому всегда готовы помочь.

Михаил: Мы же понимаем, что достижение каких-то серьезных спортивных результатов не может пройти без какого-то определенного анализа. Это не просто случай, должен быть анализ, взгляд и осмысление своей работы.

Елена: У родителей часто сомнения. Вот, они выбрали тренера, работают с ним, но тут, например, меняют технику. Ребенок не согласен, папа не согласен, происходит раздор. Но это же команда! И так не должно быть. Если вы выбрали тренера, нужно 100% ему доверять и его слушать. И тем более не обсуждать его решения. Это уже команда и нужно работать очень слаженно. Родители должны понять, что если возникают сомнения в квалификации выбранного тренера, то никаких результатов не будет.

Михаил: Любые сомнения накладываются на ребенка. Он находится в очень тесной связи с родителями. На них лежит большая ответственность: восстановить ребенка. После 12-13 лет ребенок начинает работать 4-5 часов. Это и корты, и общая подготовка, он видит, как работают его сверстники в европейском туре. Он начинает выезжать и родители должны правильно восстановить ребенка и организовать весь этот процесс. Еще лежит ответственность с точки зрения учебы и воспитания. Важно правильно направить, подготовить к тренировке, восстановить, покормить.

– До 12 лет занятия детей теннисом финансируют родители. Где им находить финансовую поддержку потом?

Михаил: Спонсор – это дополнение к команде. Безусловно, весь фундамент должен лежать на родителях. Если весь акцент на спонсорах, то это нехорошо. Спонсоры есть разные. Кто-то хочет участвовать в процессе, диктовать свои решения. Очень важна тонкая грань, и чтобы спонсор ее не переступал, родители должны быть хорошо финансово обеспечены. Нужно правильно подходить к процессу: включать спонсора в команду. Но если вся надежда идет на спонсора, это неправильно.

Элина в 13 лет имела три предложения, кроме Харькова. У нас была Англия, Чехия, где она играла за клуб с 10 лет и уже обеспечивала себя. Нам давали гостиницу, какие-то льготы и это тоже мотивирует ребенка. А третий вариант – это США. Если ребенок не прогрессирует, то нужно ориентироваться на студенческий теннис, искать какие-то другие варианты и тот драйв, который ребенка двигает вперед. Не нужно зацикливаться на одном теннисе, важно воспитать нормального человека. Без пресса и со здоровой психикой. Основой должно быть здоровье ребенка.

Елена: По результатам этого сбора, два мальчика и две девочки получат немножко больше помощи от Фонда. Но остальные родители тоже сделали большое дело: в 11 лет они уже лучшие в Украине. Дальше можно как-то сортировать возможности: либо ты готовишься к университету и какой-то уровень нужен все равно, но учебу нельзя забрасывать.

И если с помощью тенниса родители смогут направить ребенка в университет, то это уже экономия 100 тысяч долларов за учебу.

Михаил: В возрасте 12-13 лет дети начинают играть европейский тур. Мы надеемся, что когда COVID закончится, то этот тур начнется. Самые лучшие 8 детей в Европе играют итоговый турнир (до 14 лет) их уже замечают и берут на карандаш. Некоторые компании, такие как Nike, Wilson, Adidas, подписывают маленькие контракты. И это уже мотивация для ребенка. После европейского начинается тоже очень серьезный тур – ITF до 18 лет. Он копирует взрослый тур. Игроки растут, там есть рейтинги, сетка. Хорошие дети попадают в нашу сборную и тоже играют.

Елена: Мы все понимаем, что Элина сейчас – действующий игрок и очень тяжело контролировать все эти процессы. Но у нее было огромное желание, и никто не мог ее отговорить, что еще рановато это делать. Тем не менее, она организовала Фонд и подобрала хорошую команду, которой мы благодарны.

Михаил: И родителям большое спасибо, что они приехали, что они ищут возможности для развития своего ребенка. Это тоже большой плюс и также нас мотивирует.

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