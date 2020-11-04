Элина Свитолина призналась, где находится ее дом и где отдыхают мысли

Первая ракетка Украины родилась в Одессе, сейчас много времени проводит в Монако

Первая ракетка Украины Элина Свитолина призналась, какое место считает своим домом. Дело в том, что пятый номер мирового рейтинга родилась в Одессе, ее резиденция находится в Монако, но в 2017 году теннисистка купила дом в Великобритании, а парень Элины Гаэль Монфис – француз.

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Элина Свитолина / Фото: Instagram

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"Я много путешествую, и меня постоянно спрашивают: "Какое место ты считаешь своим домом?". Для меня это не одно конкретное место, это состояние души. ⁣Дом там, где отдыхают мысли, где не выносят мозг, где любят не за победы и состояние, а принимают тебя таким, какой ты есть. И радуются тоже, просто так, по мелочам", – написала Свитолина в своем Instagram.

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Ранее Свитолина призналась, что за границей пытается баловать себя украинской едой: варениками и борщом. А дома сама готовит Гаэлю круассаны. Элина рассказала, что Монфис очень любит разнообразные игры. А в ресторанах ведет себя как джентльмен и чаще всего именно он платит за ужин, хотя украинка тоже порой порывается рассчитаться.

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Свитолина тренируется в Монако

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