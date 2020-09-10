Українська
$ 27,83
32,77
  1. Новости спорта
  2. Новости тенниса

Даяна Ястремская бросила своего тренера после того, как он назвал лучшей другую

10 сентября, 12:22

Олег Люлька Олег Люлька

Украинская теннисистка рассталась с Сашей Баином. Поговарили, что у них был роман. Но оба это опровергали

25-я ракетка мира и второй номер украинского женского тенниса Даяна Ястремкая завершила сотрудничество со своим тренером – немцем сербского происхождения Сашей Баином. Напомним, на проходящем в эти дни US Open красотка Ястремская выбыла уже во втором раунде, сенсационно уступив американке Мэдисон Бренгл.

"Я бы хотела объявить, что после US Open я решила прекратить сотрудничество с Сашей Баином. Я хочу поблагодарить его за все и пожелать ему удачи. Это был хороший опыт для меня", – написала у себя в Twitter 20-летняя одесситка Даяна Ястремская

Реклама

Ранее Саша Баин был спарринг-партнером Серены Уильямс и Виктории Азаренко, становился обладателем награды лучшему тренеру WTA. С Даяной Ястремской он проработал менее года.

Отметим, что перед US Open между Ястремской и Баином произошла публичная размолвка. После поражения Даяны на турнире Western & Southern Open от Наоми Осаки, бывшей подопечной Баина, Саша отметил у себя в Twitter: "Поздравляю Наоми и ее команду. Сегодня на корте она была лучшим игроком".

Это сильно обидело Ястремскую, написавшую под постом Баина: "Я всегда думала, что остаюсь лучшим игроком на корте в твоих глазах, даже если проигрываю".

Баин попытался исправить ситуацию. "Конечно, так и есть. Осака была лучше лишь в этот конкретный день. А в следующий раз мы попытаемся ее обыграть", – попробовал он было успокоить Даяну. Но, видимо, она его так и не простила.

Реклама

Саша Баин и Даяна Ястремская

Саша Баин и Даяна Ястремская

Реклама

Кстати, в теннисных кулуарах судачили, что между Сашей Баином и Даяной Ястремской были не только профессиональные, но и романтические отношения. Но оба эти слухи категорически опровергали. "Да, я провожу время с тренером, но это все фан, ничего больше", – говорила украинка.

Даяна Ястремская

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

тренер теннис теннисистка Даяна Ястремская

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лучший украинский теннисист ушел с корта из-за ошибки судьи: скандальное видео
Лучший украинский теннисист ушел с корта из-за ошибки судьи: скандальное видеоТеннис
Женщине, в которую Джокович попал мячом, грозят расправой:
Женщине, в которую Джокович попал мячом, грозят расправой: "Скоро ты присоединишься к своему мертвому сыну"Теннис
"Сумасшествие! Как историю изменил сантиметр": реакция на скандал с Джоковичем на US OpenТеннис
На US Open осталась всего одна украинка из семи стартовавших
На US Open осталась всего одна украинка из семи стартовавшихТеннис
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяц
Рейтинг 100 самых популярных украинских спортсменов: что изменилось за месяцДругие
Молодая украинская теннисистка вынесла с корта именитую россиянку в стартовом матче US Open
Молодая украинская теннисистка вынесла с корта именитую россиянку в стартовом матче US OpenТеннис

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять