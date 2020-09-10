Даяна Ястремская бросила своего тренера после того, как он назвал лучшей другую

25-я ракетка мира и второй номер украинского женского тенниса Даяна Ястремкая завершила сотрудничество со своим тренером – немцем сербского происхождения Сашей Баином. Напомним, на проходящем в эти дни US Open красотка Ястремская выбыла уже во втором раунде, сенсационно уступив американке Мэдисон Бренгл.
"Я бы хотела объявить, что после US Open я решила прекратить сотрудничество с Сашей Баином. Я хочу поблагодарить его за все и пожелать ему удачи. Это был хороший опыт для меня", – написала у себя в Twitter 20-летняя одесситка Даяна Ястремская
Ранее Саша Баин был спарринг-партнером Серены Уильямс и Виктории Азаренко, становился обладателем награды лучшему тренеру WTA. С Даяной Ястремской он проработал менее года.
Отметим, что перед US Open между Ястремской и Баином произошла публичная размолвка. После поражения Даяны на турнире Western & Southern Open от Наоми Осаки, бывшей подопечной Баина, Саша отметил у себя в Twitter: "Поздравляю Наоми и ее команду. Сегодня на корте она была лучшим игроком".
Это сильно обидело Ястремскую, написавшую под постом Баина: "Я всегда думала, что остаюсь лучшим игроком на корте в твоих глазах, даже если проигрываю".
Баин попытался исправить ситуацию. "Конечно, так и есть. Осака была лучше лишь в этот конкретный день. А в следующий раз мы попытаемся ее обыграть", – попробовал он было успокоить Даяну. Но, видимо, она его так и не простила.
Кстати, в теннисных кулуарах судачили, что между Сашей Баином и Даяной Ястремской были не только профессиональные, но и романтические отношения. Но оба эти слухи категорически опровергали. "Да, я провожу время с тренером, но это все фан, ничего больше", – говорила украинка.
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