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Теннисная секс-бомба из Украины ярко отметила день рождения (фото)

10 ноября, 09:36

Олег Люлька Олег Люлька

Дочери известного хоккеиста Вадима Шахрайчука Ангелине исполнился 21 год

Знойная украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук, которую называют обладательницей лучшего бюста мирового тенниса, соблазнительно отметила свой день рождения. Девушка опубликовала фото, на котором в день своего 21-летия, присев на колени в коротком облегающем платье, она впилась губами в кусочек шоколадного торта.

  • С днем рождения, красотка! – поздравляют Ангелину ее фолловеры, попутно восхищаясь ее великолепием
  • Ангел во плоти!
  • Просто ошеломительная!
  • Эх, горяча!
  • Это гейм, сет и матч в одном флаконе, мисс Шахрайчук
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Напомним, что Ангелина Шахрайчук последние годы проживает в США. Согласно данным Женской теннисной ассоциации (WTA), за свою карьеру спортсменка заработала всего лишь 8156 долларов призовых, а ее высшей позицией в одиночном разряде мировой классификации было 810-е место в ноябре 2016 года. Тем не менее, прекращать карьеру теннисистки и всецело посвящать себя модельному бизнесу девушка не спешит, считая, что своего пика в спорте еще не достигла.

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Добавим, что 21-летняя теннисистка Ангелина Шахрайчук является дочкой известного украинского хоккеиста Вадима Шахрайчука, который сыграл свыше ста матчей за национальную сборную и в свое время становился победителем европейского Кубка чемпионов.

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Источник: Сегодня|Спорт

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