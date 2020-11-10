Теннисная секс-бомба из Украины ярко отметила день рождения (фото)

Знойная украинская теннисистка Ангелина Шахрайчук, которую называют обладательницей лучшего бюста мирового тенниса, соблазнительно отметила свой день рождения. Девушка опубликовала фото, на котором в день своего 21-летия, присев на колени в коротком облегающем платье, она впилась губами в кусочек шоколадного торта.

С днем рождения, красотка! – поздравляют Ангелину ее фолловеры, попутно восхищаясь ее великолепием

Ангел во плоти!

Просто ошеломительная!

Эх, горяча!

Это гейм, сет и матч в одном флаконе, мисс Шахрайчук

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Напомним, что Ангелина Шахрайчук последние годы проживает в США. Согласно данным Женской теннисной ассоциации (WTA), за свою карьеру спортсменка заработала всего лишь 8156 долларов призовых, а ее высшей позицией в одиночном разряде мировой классификации было 810-е место в ноябре 2016 года. Тем не менее, прекращать карьеру теннисистки и всецело посвящать себя модельному бизнесу девушка не спешит, считая, что своего пика в спорте еще не достигла.

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Добавим, что 21-летняя теннисистка Ангелина Шахрайчук является дочкой известного украинского хоккеиста Вадима Шахрайчука, который сыграл свыше ста матчей за национальную сборную и в свое время становился победителем европейского Кубка чемпионов.

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