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"Ты голая?": на сексуальной легкоатлетке не разглядели одежду

5 января, 19:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дарья Клишина удивила поклонников в соцсетях

Знаменитая легкоатлетка Дарья Клишина смутила фанатов своей новой фотографией в Instagram. Спортсменка лежит на тренировочном коврике в едва заметных лосинах телесного цвета.

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"Начни неделю с улыбки", – подписала Клишина фото.

В комментариях пользователи внимательно не присмотрелись к фотографии и запаниковали. "Ты голая?", "Как без штанов", "Показалось", – посыпались комментарии.

Дарья Клишина родилась в Твери, но уже восемь лет, как живет в США. Она двукратная чемпионка Европы и серебряный призер чемпионата мира 2017 года в прыжках в длину.

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Девушка активно ведет свой Instagram, но старается держаться там в рамках приличия.

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