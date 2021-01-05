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"Ти гола?": на сексуальній легкоатлетці не розгледіли одяг

5 січня, 19:29

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Дар'я Клішина здивувала шанувальників у соцмережах

Знаменита легкоатлетка Дар'я Клішина збентежила фанатів своєю новою фотографією в Instagram. Спортсменка лежить на тренувальному килимку в ледь помітних лосинах тілесного кольору.

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"Почни тиждень з посмішки", – підписала Клішина фото.

У коментарях користувачі уважно не розгледіли фотографію і запанікували. "Ти гола?", "Ніби без штанів", "Здалося", – посипалися коментарі.

Дар'я Клішина народилася в Твері, але вже вісім років, як живе у США. Вона дворазова чемпіонка Європи і срібний призер чемпіонату світу 2017 року у стрибках у довжину.

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Дівчина активно веде свій Instagram, але намагається триматися там в межах пристойності.

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