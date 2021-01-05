"Ти гола?": на сексуальній легкоатлетці не розгледіли одяг

Знаменита легкоатлетка Дар'я Клішина збентежила фанатів своєю новою фотографією в Instagram. Спортсменка лежить на тренувальному килимку в ледь помітних лосинах тілесного кольору.
"Почни тиждень з посмішки", – підписала Клішина фото.
У коментарях користувачі уважно не розгледіли фотографію і запанікували. "Ти гола?", "Ніби без штанів", "Здалося", – посипалися коментарі.
Дар'я Клішина народилася в Твері, але вже вісім років, як живе у США. Вона дворазова чемпіонка Європи і срібний призер чемпіонату світу 2017 року у стрибках у довжину.
Дівчина активно веде свій Instagram, але намагається триматися там в межах пристойності.
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