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Фото этой красотки заставят вас полюбить хоккей на траве

15 марта, 16:12

Александр Трикиша Александр Трикиша

Свои формы Андрея сравнивает с Ferrari

Считаете хоккей на траве скучным спортом? Вы просто не видели, какие красотки там играют. Чего только стоит словенка Андрея Ритупер. Страница спортсменки в Instagram могла бы дать бой любой модели.

Андрея ни капельки не стесняется выкладывать откровенные фото на всеобщее обозрение. Свою позицию она описала четко и красочно: "Если у вас есть Ferrari, вы не оставите его в гараже".

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девушка хоккей на траве WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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