Фото этой красотки заставят вас полюбить хоккей на траве

Считаете хоккей на траве скучным спортом? Вы просто не видели, какие красотки там играют. Чего только стоит словенка Андрея Ритупер. Страница спортсменки в Instagram могла бы дать бой любой модели.
Андрея ни капельки не стесняется выкладывать откровенные фото на всеобщее обозрение. Свою позицию она описала четко и красочно: "Если у вас есть Ferrari, вы не оставите его в гараже".
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