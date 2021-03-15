Фото этой красотки заставят вас полюбить хоккей на траве

Свои формы Андрея сравнивает с Ferrari

Считаете хоккей на траве скучным спортом? Вы просто не видели, какие красотки там играют. Чего только стоит словенка Андрея Ритупер. Страница спортсменки в Instagram могла бы дать бой любой модели.

Андрея ни капельки не стесняется выкладывать откровенные фото на всеобщее обозрение. Свою позицию она описала четко и красочно: "Если у вас есть Ferrari, вы не оставите его в гараже".

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