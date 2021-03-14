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Австралийская красотка избивает соперниц на ринге. А могла бы стать моделью

14 марта, 14:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Тайла – украшение женского бокса

Сегодня ночью 22-летняя девушка-боксер из Австралии Тайла Робертсон одержала победу над Май Никсон единогласным решением судей. Для Тайлы эта победа стала второй на профессиональном ринге.

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Со своими внешними данными Тайла спокойно бы могла строить успешную модельную карьеру. Впрочем, шанс засветиться на обложках глянцевых журналов у нее непременно будет.

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Источник: Сегодня|Спорт

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