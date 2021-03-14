Австралийская красотка избивает соперниц на ринге. А могла бы стать моделью

Сегодня ночью 22-летняя девушка-боксер из Австралии Тайла Робертсон одержала победу над Май Никсон единогласным решением судей. Для Тайлы эта победа стала второй на профессиональном ринге.
Со своими внешними данными Тайла спокойно бы могла строить успешную модельную карьеру. Впрочем, шанс засветиться на обложках глянцевых журналов у нее непременно будет.
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