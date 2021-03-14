Голая модель, "желавшая отдаться Роналду", опубликовала фото на грани фола

Эрьона Сулеймани разделась на пляже в Испании, но в трудном положении сумела прикрыть грудь рукой

Албанская модель и бывшая жена полузащитника сборной Швейцарии по футболу Блерима Джемаили Эрьона Сулеймани решила напомнить, что не зря ее в свое время признали самой красивой болельщицей Европы.

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Брюнетка Эрьона Сулеймани избрала для возвращения внимания к своей персоне прием на грани фола.

Эрьона разделась на пляже Popcorn Beach в испанском Лас-Пальмасе, оставив на себе только трусики. При этом грудь слегка прикрыла рукой. Соблазнительные фото девушка опубликовала у себя в Instagram.

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Впрочем, сказать, что на красотке на фото только трусики, будет все же неправдой.

На плечах у нее – 7-летний сын Луан. Она родила мальчика в браке с футболистом Джемаили, который распался в 2018 году.

Одной и той же рукой на снимке Эрьона прикрывает свои прелести и одновременно – удерживает сына от падения. Во дает!

Напомним, что не так давно Эрьона Сулеймани стала фигуранткой скандала. Албанка якобы заявила, что готова отдаться Криштиану Роналду, назвав его самым привлекательным футболистом в мире.

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Однако позже девушка сказала, что ничего такого на самом деле не говорила, и пообещала подать в суд на албанское издание, распространившее те слова модели.

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