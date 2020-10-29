"Не отказала бы Роналду": модель пригрозила судом за клевету о желании провести ночь с португальцем

Известная модель Эрьона Сулеймани и бывшая жена швейцарского футболиста Блерима Джемаили разгневана статьей албанского издания Panorama, которое опубликовало якобы слова красавицы о том, что она готова отдаться Криштиану Роналду.

"Я бы не отказалась от приглашения Роналду. Для меня он самый привлекательный футболист в мире. Если он случайно позвонил бы мне, я бы не удержалась", – цитировало девушку издание.

Также в статье говорилось, что после своего развода с Джемаили девушка жаловалась, что "футболисты не удовлетворяют должным образом в постели и не интересуются сексом перед матчами".

/ Фото: Instagram

Самая красивая болельщица Евро-2016 быстро нашла, что ответить авторам статьи. Она заявила, что не потерпит клеветы о себе и пригрозила судом.

"Настоящий профессионал должен проверить факты, прежде чем писать фальшивые статьи. Прежде чем клеветать, человек должен положить руку на свою совесть. Вы не можете использовать людей и их личную жизнь, чтобы получить больше лайков или просмотров в социальных сетях. Перед вами жена, мать ... Я каждую неделю устаю читать фейковые новости о моей личной жизни. Я предлагаю вам положить руку на свою совесть и больше не писать строк, наносящих вред моему имиджу, морали и принципам, иначе я буду вынуждена подать в суд за любую клевету против меня!", – написала Эрьона в Instagram.

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