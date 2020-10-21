Супруга основного форварда сборной Украины расстегнула пиджак на голом теле

Основной форвард сборной Украины Роман Яремчук и его сексапильная супруга-модель Кристина зажигают практически в унисон. На выходных нападающий "Гента" забил за свой клуб в чемпионате Бельгии, а сегодня жена футболиста разогрела соцсети своим пикантным снимком. Девушка распласталась на черном кресле в белом костюме-двойке на голое тело, расстегнув при этом пуговицы пиджака.

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У Кристины Яремчук завораживающие глаза. Но во время просмотра фото, опубликованного девушкой в Instagram, сложно сфокусироваться лишь на них.

"Горячая мамочка!", "Петарда", "Ракета!" – пишут в комментариях под фото фолловеры Кристины Яремчук.

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Отметим, что Роман Яремчук и его возлюбленная Кристина поженились в конце 2017 года. Это случилось спустя несколько месяцев после того, как футболист покинул киевское "Динамо", где так и не смог стать игроком основы, и перебрался в Бельгию.

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Напомним, что в прошлом году Роман Яремчук стал отцом. Жена Кристина подарила украинскому "буйволу" (прозвище футболистов "Гента") сына. Рожала девушка в одной из киевских клиник, где цены на роды стартуют с 68 688 грн.

Смотрите, как забивает Роман Яремчук

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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