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"Балдеж!" Супруга украинского футболиста показала шикарный бассейн их дома в Греции (фото)

25 октября, 20:22

Олег Люлька Олег Люлька

У полузащитника Евгения Шахова в Афинах - не только солидная зарплата, но и люксовое жилье

Жена украинского футболиста Евгения Шахова Алена показала фотографии элитного жилья, в котором они поселились после перехода полузащитника из итальянского клуба "Лечче" в греческий АЕК. Как мы писали ранее, 29-летний Шахов подписал с афинянами контракт на два года.

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Алена Шахова выложила в Instagram кадры с верхнего этажа их особняка в Глифаде, самого богатого и изысканного района Афин, поделившись с фолловерами чудесными видами на греческую столицу, а также "фишкой" их жилища – шикарной террасой с бассейном.

"Балдеж", – так подписала супруга Евгения Шахова фото с террасы: у края бассейна она поставила чашечку кофе, при этом Афины в буквальном смысле слова лежат у ее ног

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Ранее мы писали, что Евгений Шахов, в 2015-м ставший в составе "Днепра" финалистом Лиги Европы, будет получать в афинском клубе 500 тысяч евро за сезон. Таким образом суммарно за два года в АЕКе он должен заработать миллион евро.

Смотрите, как Шахов забивал за сборную Украины

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Источник: Сегодня|Спорт

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