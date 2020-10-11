Супруга новичка "Динамо" куда круче, чем его перспективы в Киеве: горячие фото Сары Лизаки

От девушки с большой татуировкой под грудью сложно оторвать взгляд - кто владеет сердцем бразильца Клейтона

Киевское "Динамо" изрядно озадачило своих болельщиков подписанием контракта с бразильцем Клейтоном, который перед этим пробыл в столице Украины полтора месяца и, по слухам, не сильно-то и впечатлил Мирчу Луческу. У "бело-синих" своих вингеров хватает, причем куда сильнее – Родригес, Де Пена, Вербич, Цыганков, Цитаишвили. Зачем еще один?

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К тому же, карьера Клейтона идет на спад – это пять лет назад он стоил 5 млн евро и привлекался в молодежную сборную Бразилии. В последнее же время он имел минимум игровой практики, а киевлянам достался вообще бесплатно.

Похоже, бразильца, которому 23 октября исполнится 25 лет, взяли в "Динамо" на всякий пожарный случай – как запасную опцию на позицию центрфорварда, в виду ухода Соля и Кравца. Но получит ли он хотя бы один шанс, большой вопрос.

Между тем куда круче, чем перспективы самого Клейтона в Киеве, выглядит его сексапильная жена Сара Лизаки. Заходить в Instagram горячей красотки из Бразилии опасно – потом крайне сложно оторвать от нее взгляд!

Девушка с шикарным бюстом, под которым у нее огромная татуировка, приворожила Клейтона, который называют Сару Лизаки не иначе как своей королевой.

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Отметим, что Клейтон и Сара воспитывают двоих сыновей – 2-летнего Пьетро Энрико и 13-летнего Виктора Хавьера.

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При этом супруги все свободное время проводят в движении – катаются на моторной лодке, летают на вертолете и наслаждаются парасейлингом, паря на парашютах вслед за катером, к которому закреплены длинным тросом.

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О себе супруга новичка "Динамо" говорит: "Я мать двух прекрасных принцев". А главным принципом своей жизни называет следующий: "Все, что от тебя исходит, к тебе же и вернется".

Смотрите больше ярких фото Сары Лизаки

Напомним, "Динамо" внесло Клейтона, Бэлуцэ и Костевича в заявку на Лигу чемпионов. Первый матч группового раунда киевляне проведут на НСК "Олимпийский" против "Ювентуса" с Криштиану Роналду 20 октября – как раз перед днем рождения Клейтона.

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