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"Динамо" огласило заявку на Лигу чемпионов: в списке ветеран Гармаш и новичок Белуце

8 октября, 16:46

Елена Павлова Елена Павлова

Всего на групповом этапе Мирча Луческу рассчитывает на 31-го футболиста

Киевское "Динамо" подало заявку на групповой этап Лиги чемпионов. На этой стадии турнира вице-чемпион Украины рассчитывает на 31-го футболиста: 22 игрока – по списку "А" и 8 – по списку "Б" – сообщается на официальном сайте клуба. Напомним, что в Лиги чемпионов "Динамо" сыграет в одной группе с "Ювентусом", "Барселоной" и "Ференцварошем".

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Стоит отметить, что в заявку попали новички команды Мирчи Луческу – Тудор Белуце, Клейтон и Владимир Костевич. А также центральный полузащитник Денис Гармаш, который вторую часть прошлого сезона провел в аренде в турецком "Ризеспоре".

"Динамо" – "Десна" – 1:2

"Динамо" – "Десна" – 1:2 / Фото: Twitter

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Заявка "Динамо":

  • Вратари: 1. Георгий Бущан, 71. Денис Бойко, 35. Руслан Нещерет, 51. Валентин Моргун.
  • Защитники: 13. Артем Шабанов, 20. Александр Караваев, 21. Владимир Костевич, 24. Александр Тымчик, 94. Томаш Кендзера, 4. Денис Попов, 16. Виталий Миколенко, 25. Илья Забарный, 34. Александр Сирота, 55. Константин Вивчаренко.
  • Полузащитники: 5. Сергей Сидорчук, 6. Тудор Бэлуце, 7. Беньямин Вербич, 8. Владимир Шепелев, 10. Николай Шапаренко, 14. Карлос де Пена, 15. Виктор Цыганков, 17. Богдан Леднев, 18. Александр Андриевский, 19. Денис Гармаш, 29. Виталий Буяльский, 99. Миккель Дуэлунд, 11. Георгий Цитаишвили.
  • Нападающие: 22. Жерсон Родригеш, 27. Клейтон да Силва, 31. Назарий Русин, 89. Владислав Супряга.

Ранее мы сообщали, что "Рух" отказал "Динамо" в переносе матча чемпионата Украины. Киевляне просили поменять местами домашнюю и выездную встречу – следующий поединок провести в Киеве, а поединок второго круга сыграть во Львове, чтобы лучше подготовиться к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса".

Смотрите, как "Динамо" пробилось в групповой раунд Лиги чемпионов

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