"Динамо" договорилось с бразильским нападающим и определило судьбу Гармаша

Киевское "Динамо" таки решилось пополнить свой состав еще одним нападающим. Сегодня в заявке "бело-голубых" на чемпионат Украины появился 24-летний Да Силвейра Да Силва Клейтон. Ранее сообщали, что на базе клуба тренируется перспективный бразилец, который, правда, пребывает не в наилучшей физической форме. А вчера президент "Динамо" Игорь Суркис опроверг подписание контракта с форвардом.

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Тем не менее, киевляне решились заявить Клейтона, по крайне мере, в чемпионат страны, о чем свидетельствует их заявка на сайте УПЛ.

Рост бразильского нападающего – 173 см, вес – 72 кг. На официальном сайте клуба никакой информации о парне пока что нет.

Также наконец-то "Динамо" решилось внести в список и Дениса Гармаша. Эмоциональный полузащитник последние полгода провел в аренде в Турции, после чего вернулся в Киев. Однако Мирча Луческу не видел его в команде, поэтому клуб пытался его куда-нибудь отдать в аренду или продать. Дениса не вносили в заявку и даже не взяли на командную фотографию. Но, видимо, избавиться от хавбека не удалось, так что Гармаш – снова в обойме "Динамо" на сезон.

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Смотрите интервью Игоря Суркиса о работе Мирче Луческу и преображении "Динамо":

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