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"Динамо" начало продажу билетов на Роналду и Ко в Лиге чемпионов, цена – до 7000

9 октября, 11:00

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

На трибуны НСК "Олимпийский" пустят около 20 тысяч болельщиков

Несмотря на рекордный показатель по числу зараженных коронавирусом (более 5800 за сутки), в Украине продолжают проводить и разрешать массовые мероприятия. В частности, на футбольные матчи сборной Украины 10 и 13 октября пустят болельщиков. А теперь такое же решение приняли и по играм Лиги чемпионов.

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В начале недели "Динамо" попросило Кличко пустить болельщиков на матчи Лиги чемпионов и сегодня на официальном сайте клуба объявило, что получило положительный ответ.

В связи с этим сегодня в 11:00 киевляне начинают продажу билетов на первый матч группового раунда Лиги чемпионов. Напомним, 20 октября "бело-голубые" примут итальянский "Ювентус", начало встречи – в 19:55. Приобрести именные билеты можно исключительно через интернет, а при входе на НСК "Олимпийский" нужно будет предъявить удостоверение личности. Кроме того, необходимо соблюдать требования санитарного протокола.

Вчера "Динамо" огласило заявку на Лигу чемпионов.

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Заполнить арену позволили на 30%, то есть, на трибунах может присутствовать примерно 21 тысяча болельщиков. Цена билетов колеблется от 150 грн до 7000! Самые дешевые – за воротами в нижнем ярусе, в центральных секторах – по 850 и 1000 грн, а в категории VIP – по 3000 и 7000.

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Смотрите, как киевляне разгромили "Гент" в отборочном раунде:

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