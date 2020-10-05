"Динамо" попросило Кличко пустить болельщиков на матчи Лиги чемпионов

Вслед за Украинской ассоциацией футбола к столичной власти обратилось и "Динамо". Клуб просит мэра Киева Виталия Кличко разрешить зрителям посещать поединки Лиги чемпионов. А в субботу стало известно, что болельщиков пустят на матчи сборной Украины против Германии и Испании.

Текст письма "Динамо" к мэру опубликовал сегодня вечером официальный сайт клуба.

Приводим послание с сокращениями:

"Как известно, техногенной комиссией КГГА, в порядке исключения, 02.10.2020 предоставлено разрешение УАФ на проведение трех матчей национальной и молодежной сборных страны в городе Киеве с участием ограниченного до 30% количества зрителей. Однако, на сегодняшний день продолжает действовать решение №56 той же Комиссии от 18.08.2020 о запрете доступа зрителей во время проведения футбольных матчей в г. Киеве до стабилизации эпидемической ситуации.

Просим Вас в рамках действующего законодательства и с учетом санитарно-эпидемической ситуации рассмотреть возможность пересмотра решения Комиссии и разрешить доступ зрителей в установленной УЕФА квоте до 30% на трибуны НСК "Олимпийский" во время матчей Лиги чемпионов УЕФА".