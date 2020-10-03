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Болельщиков пустят на матчи сборной Украины против Германии и Испании

3 октября, 16:06

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

В Киеве разрешили проведение футбольных поединков с частичным привлечением зрителей

Два ближайших домашних матча сборной Украины в Лиге Наций пройдут со зрителями! В Киеве разрешили частичный допуск болельщиков на арены при условии соблюдения правила "не более 30% от заполняемости арен". Матчи 10 октября против Германии и 13 октября против Испании запланированы на "Олимпийском", который вмещает 70 тысяч человек. Значит, на матчи допустят 21 тысячу болельщиков!

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Такое решение было принято в пятницу по итогам заседания штаба ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, но опубликовано оно было только в субботу днем. Информации о продаже билетов пока нет.

Как сообщает сайт Киева, при условии строгого соблюдения противоэпидемических требований и правил, разрешено частичное привлечение болельщиков на следующие матчи:

  • 09.10.2020 – стадион "Оболонь Арена" – матч квалификации чемпионата Европы среди молодежных команд между сборными Украины и Румынии;
  • 10.10.2020 – НСК "Олимпийский" – матч лиги Наций УЕФА между сборными Украины и Германии;
  • 13.10.2020 – НСК "Олимпийский" – матч лиги Наций УЕФА между сборными Украины и Испании.

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Ранее стало известно, что УЕФА разрешил вернуть болельщиков на стадионы в тех странах, где это разрешено местными властями. Теперь мы имеем такое позитивное решение властей.

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Отметим, что в Киеве в последние два дня выявляют более 400 новых случаев заражения коронавирусом. По данным СНБО, вчера в столице подтвердили 447 новых случаев, сегодня – 441.

Все подробности в спецтеме Сборная Украины

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болельщики нск олимпийский Сборная Украины

Источник: Сегодня|Спорт

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