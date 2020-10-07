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"Рух" отказал "Динамо" в переносе матча ради лучшей подготовки к встрече с Роналду

7 октября, 17:26

Александр Трикиша Александр Трикиша

Львовский клуб считает, что матч против "Ювентуса" не настолько важен, чтобы менять календарь Премьер-лиги

Львовский "Рух" отказал киевскому "Динамо" в просьбе перенести матч чемпионата Украины. Киевляне просили поменять местами домашний и выездной матчи – следующий поединок провести в Киеве, а встречу второго круга сыграть во Львове, чтобы лучше подготовиться к матчу 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против итальянского "Ювентуса".

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Тем не менее, по информации Telegram-канала ШАХ и ШАХ, львовский клуб не согласился на такие условия. Свое решение в "Рухе" объяснили тем, что команда Мирчи Луческу только начинает борьбу в групповом этапе.

"Мы осознавали, что, принимая "Рух" в Киеве, динамовцам легче было бы восстановиться, мы понимали, что киевляне в Лиге чемпионов завоевывают рейтинговые очки для украинского футбола, в чем заинтересован и "Рух". Но в итоге решили отказать, поскольку в каждой команде должен быть свой путь, свои приоритеты. По большому счету, "Рух" бы пошел навстречу динамовцам лишь в одном случае: если бы на кону был их выход из группового турнира Лиги чемпионов, как было в случае с "Минаем", – цитирует генерального директора "Руха" Игоря Дедышина Meta-ratings.com.ua.

Матч "Рух" – "Динамо" состоится 17 октября во Львове на "Арене Львов". "Динамо" сыграет против "Ювентуса" в Лиге чемпионов 20 октября в Киеве на "Олимпийском".

Смотрите обзор львовского дерби "Рух" – "Львов":

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Источник: Сегодня|Спорт

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