"Луческу даст мне много советов": Бэлуцэ рассказал об ожиданиях в "Динамо"

На днях киевское "Динамо" подписало контракт с хавбеком английского "Брайтона" Тудором Бэлуцэ. После этого Бэлуцэ ответил на приглашение в команду, поблагодарив клуб в соцсетях. Во время пребывания в лагере молодежной сборной Тудор рассказал, чего ждет от выступления в Украине.
Его слова приводит румынский сайт sport.ro.
В частности парень рад сотрудничеству с соотечественником:
"Прошлый сезон, особенно последние 7-8 месяцев, для меня был очень трудным. Я пережил непростые времена, но меня поддерживали друзья и семья, и я полон решимости. Я продолжаю работать и хочу подниматься все выше и выше.
Киевское "Динамо" – великий клуб, который борется за трофеи, играет в Лиге чемпионов. Особенно полезной будет для меня работа с Мирчей Луческу. Он – опытный тренер, и у меня обязательно будет, чему у него поучиться. Луческу даст мне много полезных советов, которые я запомню, чтобы сделать свою карьеру лучше и развиваться и как человек, и как футболист".
С нетерпением ждет Тудор и поединков Лиги чемпионов:
"Играть в Лиге чемпионов с "Ювентусом" – моя мечта, как, думаю, и любого футболиста. Если мне это удастся, я буду очень счастлив и постараюсь отдаваться игре каждую минуту. Я считаю Месси и Роналду лучшими в истории футбола, так что возможность оказаться с ними на одном поле – это нечто невероятное. Но главное для нас – добиться результатов командой, несмотря на то, что против нас Месси и Роналду, "Барселона" и "Ювентус".
Тем временем, "Динамо" огласило заявку на Лигу чемпионов.
Напомним, как "Динамо" обыграло "Гент" в квалификации Лиги чемпионов:
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