"Луческу даст мне много советов": Бэлуцэ рассказал об ожиданиях в "Динамо"

На днях киевское "Динамо" подписало контракт с хавбеком английского "Брайтона" Тудором Бэлуцэ. После этого Бэлуцэ ответил на приглашение в команду, поблагодарив клуб в соцсетях. Во время пребывания в лагере молодежной сборной Тудор рассказал, чего ждет от выступления в Украине.

Его слова приводит румынский сайт sport.ro.

В частности парень рад сотрудничеству с соотечественником:

"Прошлый сезон, особенно последние 7-8 месяцев, для меня был очень трудным. Я пережил непростые времена, но меня поддерживали друзья и семья, и я полон решимости. Я продолжаю работать и хочу подниматься все выше и выше.

Киевское "Динамо" – великий клуб, который борется за трофеи, играет в Лиге чемпионов. Особенно полезной будет для меня работа с Мирчей Луческу. Он – опытный тренер, и у меня обязательно будет, чему у него поучиться. Луческу даст мне много полезных советов, которые я запомню, чтобы сделать свою карьеру лучше и развиваться и как человек, и как футболист".