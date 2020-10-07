Румынский новичок "Динамо" ответил на приглашение в команду

Тудор Белуце находится в расположении национальной команды перед матчами Лиги наций

Последний день трансферного окна в Украине киевское "Динамо" завершило подписанием контрактов с тремя новыми футболистами. Хотя "Динамо" едва не отказалось от румынского полузащитника из-за агентов, Тудор Белуце пополнит состав "бело-голубых".

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21-летний новичок отреагировал в соцсетях на соглашение, к которому пришли его представители с киевским клубом. "Спасибо, "Динамо". Я готов", – написал Белуце на своей страничке в Instagram.

INSTAGRAM

Интересно, что практически сразу же на сообщение Тудора отреагировал "Брайтон", которому он принадлежит. Клуб английской Премьер-лиги пожелал ему удачи. Напомним, аренда рассчитана на сезон 2020/2021.

Тем временем сам игрок находится в расположении сборной Румынии и периодически размещает фотографии из лагеря команды.

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Сборная Румынии выступает во втором по рангу дивизионе Лиги наций. 11 октября она сыграет в Норвегии, а 14-го – примет Австрию. В первых матчах румыны обыграли австрийцев в гостях (3:2) и сыграли дома вничью с Северной Ирландией (1:1).

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Смотрите обзор матча Австрия – Румыния:

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