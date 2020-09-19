Футболист сборной Украины подписал контракт с греками на миллион евро

29-летний украинский полузащитник Евгений Шахов подписал контракт с греческим клубом АЕК. Соглашение рассчитано на два года с опцией продления еще на один год. Ранее Шахов покинул "Лечче", вылетевший из высшего дивизиона Италии.
По информации TuttoCalcioPuglia, Шахов, в 2015-м ставший в составе "Днепра" финалистом Лиги Европы, будет получать в афинском клубе 500 тысяч евро за сезон. Суммарно за два года он должен заработать миллион евро.
Отметим, что за АЕК уже играет один украинец – экс-защитник "Шахтера" и "Барселоны" Дмитрий Чигринский. На днях АЕК с Чигринским в составе проиграл финал Кубка Греции против "Олимпиакоса" – 0:1.
Кстати, в скором времени АЕК Шахова и Чигринского может встретиться с украинской "Десной". Это случится, если греки в третьем квалификационном раунде Лиги Европы 24 сентября пройдут на выезде швейцарский "Санкт-Галлен", а черниговцы – немецкий "Вольфсбург".
Напомним, в свое время Шахов, периодически привлекающийся в сборную Украины, уже выступал в Греции. В составе клуба ПАОК Евгений стал чемпионом Греции и трехкратным обладателем Кубка этой страны.
Смотрите, как Шахов забивает за сборную Украины
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