Українська
$ 28,12
33,39
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Полузащитник сборной Украины решил покинуть итальянский клуб

17 сентября, 10:44

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Евгений Шахов из "Лечче", который вылетел из элиты, возвращается в Грецию

Еще один украинский футболист в межсезонье поменял команду. 29-летний центральный полузащитник Евгений Шахов договорился о расторжении контракта с итальянским "Лечче". Соглашение действовало еще год, но недавно клуб покинул Серию А, поэтому отпустил Шахова-младшего без компенсации. В начале августа "Лечче" проиграл "Парме" матч за выживание в чемпионате Италии. Уже известно, что Евгений договорился о контракте с греческим АЕКом, за который выступает бывший защитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский.

Реклама

Шахов подписал контракт с клубом из Афин на два года, сообщил журналист-инсайдер Никола Скира. Украинец уже играл в Греции в составе ПАОКа из Салоник в 2016-2019 гг. Там он выигрывал чемпионат и Кубок страны.

Шахов выступал за киевский "Арсенал" и "Днепр", дойдя с командой Мирона Маркевича до финала Лиги Европы-2015. Периодически его вызывают в лагерь сборной Украины. Сайт Transfermarkt оценивает парня в 1,5 миллиона евро.

К слову, сегодня украинская команда сыграет в Греции. На нашем сайте стартовал "Арис" – "Колос": онлайн матча Лиги Европы.

Смотрите, как Шахов забивал за сборную Украины:

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

переход футбол Евгений Шахов АЕК Греция трансфер Лечче Италия
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видео
Польский вратарь придумал новый способ отбития штрафных ударов: видеоФутбол
"Чтобы на айфоны зарабатывать": Ирина Морозюк рассказала, зачем ей такие губыФутбол
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фото
Тарас Степаненко отдал своего сына в Международную французскую школу: фотоФутбол
"Вот это мы приплыли": "Нива" остроумно ответила на троллинг "Кристалла" со ржавым автомобилемФутбол
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассвете
Ради этого стоит встать в 6 утра: невеста украинского футболиста показала фотосессию на рассветеФутбол
"В какое место Милевский засунул язык?" Белорусская ведущая проехалась по Артему за игру в молчанкуФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять