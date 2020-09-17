Полузащитник сборной Украины решил покинуть итальянский клуб

Евгений Шахов из "Лечче", который вылетел из элиты, возвращается в Грецию

Еще один украинский футболист в межсезонье поменял команду. 29-летний центральный полузащитник Евгений Шахов договорился о расторжении контракта с итальянским "Лечче". Соглашение действовало еще год, но недавно клуб покинул Серию А, поэтому отпустил Шахова-младшего без компенсации. В начале августа "Лечче" проиграл "Парме" матч за выживание в чемпионате Италии. Уже известно, что Евгений договорился о контракте с греческим АЕКом, за который выступает бывший защитник донецкого "Шахтера" Дмитрий Чигринский.

Реклама

Шахов подписал контракт с клубом из Афин на два года, сообщил журналист-инсайдер Никола Скира. Украинец уже играл в Греции в составе ПАОКа из Салоник в 2016-2019 гг. Там он выигрывал чемпионат и Кубок страны.

Шахов выступал за киевский "Арсенал" и "Днепр", дойдя с командой Мирона Маркевича до финала Лиги Европы-2015. Периодически его вызывают в лагерь сборной Украины. Сайт Transfermarkt оценивает парня в 1,5 миллиона евро.

К слову, сегодня украинская команда сыграет в Греции. На нашем сайте стартовал "Арис" – "Колос": онлайн матча Лиги Европы.

Смотрите, как Шахов забивал за сборную Украины:

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама