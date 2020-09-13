Украинец отыграл весь финал Кубка Греции и остался без трофея

Украинский защитник Дмитрий Чигринский не смог завоевать Кубок Греции. Его клуб АЕК в перенесенном финале турнира уступил чемпиону страны "Олимпиакосу". Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу клуба из Пирея, а единственный гол на свой счет записал Лазар Ранджелович. Чигринский вышел на поле с первых минут и провел весь поединок.

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"Олимпиакос" завоевал Кубок Греции в 28-й раз в истории и удерживает национальный рекорд. К тому же по итогам сезона он оформил золотой дубль, выиграв ранее чемпионат.

АЕК проиграл 11-й финал в истории. В целом клуб из Афин 15 раз выигрывал национальный Кубок, в последний раз – в 2016 году.

Этим летом Чигринский продлил на год контракт с греческим клубом. В АЕК защитник перешел из "Днепра" в 2016 году, а до этого защищал цвета донецкого "Шахтера" и "Барселоны".

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