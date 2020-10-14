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Девушка посвятила стих игроку "Шахтера" в День защитника Украины

14 октября, 18:33

Александр Трикиша Александр Трикиша

Даша призналась, что с Валерием чувствует себя, как за каменной стеной

Девушка защитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Валерия Бондаря Дарья Савина посвятила парню стих в День защитника Украины. Одним из первых пост в Instagram прокомментировал футболист, оставивший короткое сообщение: "Чудо мое любимое" и три сердечка.

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Самый сильный, самый лучший,
Мой мужчина дорогой.
В День защитника признаюсь,
Что всегда горжусь тобой.

Будь здоров всегда, любимый,
Первым будь и побеждай.
Все намеченные цели
Непременно достигай.

Мне с тобой всегда уютно
И не страшно ничего.
За тобою я, любимый,
Как за каменной стеной.

Отдаю частичку сердца
Тебе нынче своего

INSTAGRAM
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Напомним, Дарья Савина долгое время встречалась с форвардом "Динамо" Владиславом Супрягой. Однако в начале лета стало известно, что Супряга и Савина расстались. "Просто на каком-то этапе отношения перестали развиваться", – отметила модель-журналистка.

Позже девушка появилась на фотографиях в соцсетях с новым парнем. Избранником Савиной стал Валерий Бондарь – защитник "Шахтера" и партнер Супряги по молодежной, а ныне и по главной сборной Украины. При этом Бондарь посвятил Даше победу "горняков" над "Базелем" в матче Лиги Европы, который был дебютным для него в еврокубках.

Смотрите эффектные фото Дарьи Савиной

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Смотрите, как забивает Валерий Бондарь:

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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День защитника Украины WAGs Валерий Бондарь Даша Савина

Источник: Сегодня|Спорт

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