Вреден ли секс перед боями: отвечают девушки из MMA

Дерн считает, что можно прекрасно провести ночь, а на следующий день выдать классный поединок

Девушки-бойцы смешанных единоборств Джиллиан Робертсон и Маккензи Дерн считают, что интимная связь накануне боев не вредит проведению поединков. Робертсон уверена, что сейчас вокруг MMA ходит много мифов, не соответствующих действительности. А Дерн отметила, что можно заниматься сексом не только накануне боев, но и после, отмечая победы.

"Я не верю, что секс перед боем вреден. Вокруг бокса и MMA столько мифов развелось в последнее время… Не знаю, есть ли какие-то научные подтверждения такой теории. Однако мне кажется, что сейчас многие реально воспринимают это как факт. Уж слишком часто мы слышим об этом", – сказала Робертсон в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча, которую цитирует championat.com.

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"У нас с мужем нет проблем по этому поводу перед боем. Мы чувствуем себя спокойно и хорошо, ведь можно прекрасно провести ночь, а на следующий день выдать классный поединок. И, кстати, потом отпраздновать", – добавила Дерн.

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