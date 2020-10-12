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Вреден ли секс перед боями: отвечают девушки из MMA

12 октября, 17:30

Александр Трикиша Александр Трикиша

Дерн считает, что можно прекрасно провести ночь, а на следующий день выдать классный поединок

Девушки-бойцы смешанных единоборств Джиллиан Робертсон и Маккензи Дерн считают, что интимная связь накануне боев не вредит проведению поединков. Робертсон уверена, что сейчас вокруг MMA ходит много мифов, не соответствующих действительности. А Дерн отметила, что можно заниматься сексом не только накануне боев, но и после, отмечая победы.

"Я не верю, что секс перед боем вреден. Вокруг бокса и MMA столько мифов развелось в последнее время… Не знаю, есть ли какие-то научные подтверждения такой теории. Однако мне кажется, что сейчас многие реально воспринимают это как факт. Уж слишком часто мы слышим об этом", – сказала Робертсон в интервью YouTube-каналу Джеймса Линча, которую цитирует championat.com.

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"У нас с мужем нет проблем по этому поводу перед боем. Мы чувствуем себя спокойно и хорошо, ведь можно прекрасно провести ночь, а на следующий день выдать классный поединок. И, кстати, потом отпраздновать", – добавила Дерн.

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Ранее звезда UFC оправдывала голые снимки: в Instagram я зарабатываю больше, чем за бои. Девушка призналась, что бои в турнирах UFC приносят ей меньше денег, чем реклама в Instagram.

Пейдж Ванзант Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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UFC смешанные единоборства WAGs

Источник: Сегодня|Спорт

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