Гола модель, яка "бажала віддатися Роналду", опублікувала фото на межі фолу

Ерьона Сулеймані роздяглася на пляжі в Іспанії, але в складному становищі зуміла прикрити груди рукою

Албанська модель і колишня дружина півзахисника збірної Швейцарії з футболу Блеріма Джемаїлі Ерьона Сулеймані вирішила нагадати, що не дарма її свого часу визнали найкрасивішою уболівальницею Європи.

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Брюнетка Ерьона Сулеймані обрала для повернення уваги до своєї персони прийом на межі фолу.

Ерьона роздяглася на пляжі Popcorn Beach в іспанському Лас-Пальмасі, залишивши на собі тільки трусики. При цьому груди злегка прикрила рукою. Спокусливі фото дівчина опублікувала у себе в Instagram.

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Утім, сказати, що на красуні на фото тільки трусики, буде все ж неправдою.

На плечах у неї – 7-річний син Луан. Вона народила хлопчика в шлюбі з футболістом Джемаїлі, який розпався 2018 року.

Однією і тією ж рукою на знімку Ерьона прикриває свої принади і одночасно – утримує сина від падіння. Оце дає!

Нагадаємо, що не так давно Ерьона Сулеймані стала фігуранткою скандалу. Албанка нібито заявила, що готова віддатися Кріштіану Роналду, назвавши його найпривабливішим футболістом у світі.

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Однак пізніше дівчина відзначила, що нічого такого насправді не казала, і пообіцяла подати до суду на албанське видання, яке поширило ті слова моделі.

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