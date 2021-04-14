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Осторожно, горячо! Волейболистка показала огонь в купальнике

14 апреля, 16:19

Александр Трикиша Александр Трикиша

Красотка из США с детства влюбилась в волейбол, а сейчас уже самой девушкой восторгаются посетители спортзалов. От такой красотки тяжело отвести глаза

Очаровательная фитнес модель Instagram Макенна Миллер не оставит равнодушным ни одного посетителя спортзалов. Девушка полюбила спорт еще в средней школе где она была одной из самых популярных игроков в женской волейбольной команде. Заниматься волейболом красотка продолжила в университете Уичито.

Сейчас Маккена пользуется популярностью благодаря откровенным снимкам в купальниках. На данный момент страница спортсменки-модели имеет более 47 тысяч фанатов.

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волейбол девушка WAGs волейболистка

Источник: Сегодня|Спорт

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