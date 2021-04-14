Русский
$ 28,02
33,32
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Інші новину спорту

Обережно, гаряче! Волейболістка показала вогонь в купальнику

14 квітня, 16:19

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Красуня з США з дитинства закохалася в волейбол, а зараз вже самою дівчиною захоплюються відвідувачі спортзалів. Від такої красуні важко відвести очі

Чарівна фітнес модель Instagram Макенна Міллер не залишить байдужим жодного відвідувача спортзалів. Дівчина полюбила спорт ще в середній школі де вона була однією з найпопулярніших гравців в жіночій волейбольній команді. Займатися волейболом красуня продовжила в університеті Уїчито.

Зараз Маккена користується популярністю завдяки відвертим знімкам в купальниках. На цей момент сторінка спортсменки-моделі має більше 47 тисяч фанатів.

Читайте також:

Всі подробиці в спецтемі Дружини і дівчата спортсменів

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися
волейбол дівчина WAGs волейболістка

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Тарасова – змія! Оксану Баюл підтримали у війні проти Росії
Тарасова – змія! Оксану Баюл підтримали у війні проти РосіїІнші
Це фантастика! Удар у снукері змусив експертів відкрити рота від подиву
Це фантастика! Удар у снукері змусив експертів відкрити рота від подивуІнші
Секс-символ українського спорту підняла футболку і засвітила трусики (фото)
Секс-символ українського спорту підняла футболку і засвітила трусики (фото)Інші
Таки плагіат? Росія боягузливо відповіла на звинувачення Баюл
Таки плагіат? Росія боягузливо відповіла на звинувачення БаюлІнші
Parimatch оголосив про партнерство з Reface і запустив челлендж
Parimatch оголосив про партнерство з Reface і запустив челленджІнші
На одній нозі через всю Канаду: чому за невідомого марафонця вболівали королева Британії і Папа Римський
На одній нозі через всю Канаду: чому за невідомого марафонця вболівали королева Британії і Папа РимськийІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти