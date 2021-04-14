Обережно, гаряче! Волейболістка показала вогонь в купальнику

Красуня з США з дитинства закохалася в волейбол, а зараз вже самою дівчиною захоплюються відвідувачі спортзалів. Від такої красуні важко відвести очі

Чарівна фітнес модель Instagram Макенна Міллер не залишить байдужим жодного відвідувача спортзалів. Дівчина полюбила спорт ще в середній школі де вона була однією з найпопулярніших гравців в жіночій волейбольній команді. Займатися волейболом красуня продовжила в університеті Уїчито.

Зараз Маккена користується популярністю завдяки відвертим знімкам в купальниках. На цей момент сторінка спортсменки-моделі має більше 47 тисяч фанатів.

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