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Охладила упругое тело в водопаде: фото соблазнительной украинской волейболистки

13 апреля, 09:55

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Украинская волейболистка Людмила Осачук показала архивные фото в сексуальном купальнике у водопада и рассказала, как скучает по теплу и лету

Длинноногая украинская волейболистка Людмила Осачук скучает по лету. Пока за окном пасмурно и срывается дождь, красавица из Луцка поднимает настроение себе и своим поклонникам горячим кадрами из личной коллекции. На них девушка позирует у подножья водопада в сексуальном черном купальнике, который подчеркивает ее фигуру.

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"Поднимаем архивы. А если честно просто хочется уже лета", – подписала фото в черном купальнике на своей страничке в Instagram Людмила

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Напомним, что одна из самых красивых волейболисток чемпионата Украины Осачук выступает за волейбольную команду Суперлиги из Луцка Волынь-Университет-ОДЮСШ на позиции доигровщика. Становилась серебряным призером чемпионата и дважды получала бронзовые награды.

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Ранее мы также писали, что пышногрудой волейболистке делают предложения на пляже. Сногсшибательная бунтарка Кайла Симмонс перебралась в солнечную Калифорнию.

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Также мы рассказывали, как играли в волейбол при извержении вулкана! Смотрите невероятные кадры из Исландии.

Елена Вулицки Видео: Instagram

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волейбол купальник волейболистка Людмила Осачук
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